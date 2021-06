Pražané si v parkovném budou moci přidat hodiny pro parkování řemeslníků

Praha - Pražané si v parkovném budou moci přidat 120 hodin pro parkování řemeslníků, kteří k nim jedou. Za hodinu zaplatí desetikorunu. Ve všech oblastech vzniknou podzóny, které už nyní fungují v některých městských částech. Zrušená budou virtuální sídla a mrtvé schránky. Rezidentní, abonentní a vlastnická parkovací oprávnění nečeká žádná cenová úprava. ČTK to sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Rezident platí za roční parkovné 1200 korun.

"Je fér sjednotit fungování po celé Praze. Chceme parkování udělat uživatelsky příjemné hlavně pro Pražany. Zavedeme levnější podoblasti ve všech oblastech se zónami placeného stání, aby fungovaly stejně jako dnes v Praze 5, 8, 9 a 10. Nedává smysl, aby někde byly a jinde ne," uvedl Scheinherr.

Rezidenti si budou moci ke svému ročnímu parkování přidat rovněž až 120 hodin pro řemeslníky, kteří k němu domů přijedou. "Pokud mu domů přijede na pár hodin řemeslník nebo návštěva, pak jedna taková hodina bude stát 10 korun," řekl náměstek.

"Třetí zlepšení pro rezidenty bude zrušení virtuálních sídel a mrtvých schránek, kde nikdo nežije ani nepracuje, ale je na jeden byt registrovaných několik desítek parkovacích oprávnění, které jsme museli vydávat a zbytečně zabírali místo rezidentům. Nyní budou muset lidé prokázat, že se v místě skutečně bydlí nebo sídlí," uvedl Scheinherr.

V hlavním městě vzrost počet elektromobilů, pro které zůstanou dosavadní výhody. Podle Scheinherra se chystaly dva start-upy v rámci sdílení aut, tzv. car sharingu, rozmístit po Praze až 500 aut, která by zabrala místa pro rezidenty. Každé carsharingové auto registrované a oprávněné parkovat po celé Praze bez omezení bude platit 1200 korun na rok. Doteď to byla stovka.

"Chceme chránit rezidenty. Lidé mi píší, že sdílená auta jim stojí týden v ulici a nikdo s nimi nikam nejezdí. Od teď budou moct stát na jednom místě bez využití zákazníkem maximálně 96 hodin," řekl Scheinherr. Pokud majitel vůz nepřeparkuje, dostane pokutu.

Návrh na dnešním jednání magistrátního výboru pro dopravu kritizovali někteří jeho členové. Členovi výboru a radnímu Prahy 7 Ondřeji Mirovskému (Zelení) vadilo například to, že by ve zmíněné malé zóně měli lidé platit 600 korun ročně. "V malé zóně by mělo zůstat 1200 korun a za celou oblast by se měla mírně zvýšit," řekl. Podobný názor měl také Viktor Mahrik (Piráti). Návrh je podle něj málo ambiciózní. "Parkování, jak je nastaveno nyní, je velmi levné. V malé zóně by se mělo blížit těm 1200 korunám,“ řekl Mahrik. Za pozitivní označil zrušení fiktivních sídel nebo podmínky pro car-sharing.

Podmínky pro sdílená auta by naopak zpřísnil opoziční zastupitel Václav Bílek (ANO). "Tím, že se z car-sharingu stal obyčejný byznys, tak by se měl čas zkrátit na maximálně tři dny,“ řekl. Scheinherr řekl, že návrh 96 hodin byl kompromisem, kdy město chce zjistit, zda je to pro carsharingové firmy únosné. "Původní návrh byl sedm dní, ale to jsem byl proti,“ řekl Scheinherr.