Pražané narazí na lince číslo 17 na vůz v nové vizuální podobě

Praha - Pražané mohou dnes poprvé narazit na tramvajové lince číslo 17 na vůz Škoda 14T v nové vizuální šedo-červené podobě. Tramvaj má v novém designu nalakovaná obě čela a zbytek tvoří polepy. Dopravní podnik (DPP) bude při opravách tramvaje barvit výhradně takto. Novinářům to řekli primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), generální ředitel DPP Petr Witowski a Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid.

Fotogalerie

Novou podobu vozů MHD schválili pražští radní loni v srpnu a v Praze již jezdí v nových barvách jeden autobus. Designérská soutěž vyšla na dva miliony Kč vyhrálo studio superlative works. Samotné přebarvení se bude dělat při opravách a nebude nic stát.

"Tramvaj prošla celkovou opravou, takže by se nový lak či polep stejně dělaly, takže jdeme přesně tím směrem, který jsme naznačili, když jsme vyhlásili výsledky designérské soutěže," řekl Scheinherr.

Vyjíždět bude tramvaj z vozovny v Kobylisích. V následujících týdnech se bude nový vůz objevovat také na trase linek 3, 8 a 10.

Přesný plán, jak budou tramvaje přebarvovány, stanoven není. Nový design dostávají jen ty, které musí být opraveny. "Máme harmonogram u autobusů. U tramvají bude záležet na tom, jak půjdou do opravy, aby to nestálo žádné peníze navíc," řekl Witowski.

Každý vůz bude mít v budoucnosti na čelech barvu a po stranách polepy. To proto, že pokud je na tramvaji reklama, tak při jejím odstraňování se lak poškodí a přelakování by bylo dražší. Zároveň jsou na voze všechny díly barevně sladěny tak, aby barva nepřekrývala více než jeden z nich. "Dbali jsme na to, aby díly byly barevně poskládány tak, abychom s tím při údržbě a opravách měli co nejméně práce," řekl Witowski.

V případě autobusů již DPP vypsal zakázky na nákup nových vozů s podmínkou, že budou provedeny v nových barvách. "Myslím, že na konci roku budeme mít první vlaštovky, které začnou přicházet v těchto barvách," řekl Witowski. Všechny autobusy budou v nové podobě zhruba do deseti let.

Vedení města změnu v minulosti zdůvodňovalo zejména tím, že se systém pražské integrované dopravy (PID) postupně rozšiřuje z Prahy do Středočeského kraje a spolu s tím je vhodná doba na sjednocení podoby vozů v celém systému, aby bylo jasné na první pohled, že v daném dopravním prostředku platí jízdenka PID.

PID zahrnuje území Prahy a část Středočeského kraje a tvoří jej pražské linky metra, tramvají a autobusů a rovněž linky příměstských autobusů a vlaky označené písmenem S. Do PID spadá také lanovka na Petřín. Systém má jednotné jízdné a tarifní podmínky a jízdní řády jsou tvořeny tak, aby na sebe vzájemně u jednotlivých druhů dopravy navazovaly.