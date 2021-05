Pražané mohou od 12:00 na náplavky, hladina Vltavy klesla

Praha - Pražané se mohou od dnešních 12:00 opět projít po náplavkách, které byly uzavřeny v pátek večer kvůli zvýšené hladině Vltavy. Otevřela se také protipovodňová vrata na Čertovce. Vedení města bude situaci nadále sledovat a v případě zvýšení hladiny budou omezení opět zavedena. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kolem poledne se obnovil také provoz některých pražských přívozů.

První povodňový stupeň byl v pražské Chuchli vyhlášen minulý týden v noci z pátku na sobotu. Průtok Vltavy je podle mluvčího od noci příznivý a dnes dopoledne v 10:00 hodin byl 403 metrů krychlových za sekundu, což je pod hranicí prvního stupně povodňové aktivity.

Do provozu se dnes vrátila čtveřice přívozů, a sice od 11:00 vypluly opět přívozy P2 z Podbaby do Podhoří a P3 od Lihovaru na Veslařský ostrov. O hodinu později se na svou trasu vrátily také P4 z Císařské louky plující na Kotevní a přívoz P5 z Císařská louky do Podskalí na Výtoň. Mimo provoz zůstávají P1, P6 a P7. Zatím se neotevřela plavba v části Vltavy u Holešovic, neboť Povodí Vltavy musí nejprve vytyčit plavební trasy pomocí bójek.

Magistrát i přes zlepšující se situaci nabádá k opatrnosti. "Vzhledem ke zvýšenému průtoku vody v řece je třeba, aby občané dbali zvýšené opatrnosti zejména u kraje břehu. Podle informací z Povodí Vltavy, pokud nenastanou mimořádně silné deště, situace by měla být nadále pod kontrolou v rámci regulace vltavské kaskády a k dalším protipovodňovým opatřením by se nemuselo přistupovat," uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

Praha začala budovat protipovodňová opatření v 90. letech minulého století a jejich rozvoj nastal především po povodni v roce 2002. Vystavěny byly mobilní zábrany a valy. Na menších tocích město dělalo takzvané suché poldry, které jsou schopny zadržet vodu. Rovněž nechává postupně zklikatit původně narovnaná koryta. Potoky a říčky tak jsou schopny déle zadržet vodu, než se rozlije do krajiny.