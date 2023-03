Pražané mohou o Velikonocích navštívit trhy, muzeum nebo zoo

Na Staroměstském náměstí v Praze začaly tradiční velikonoční trhy, 25. března 2023. Potrvají do 16. dubna.

Na Staroměstském náměstí v Praze začaly tradiční velikonoční trhy, 25. března 2023. Potrvají do 16. dubna. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Na Velikonoce budou moct Pražané navštívit trhy, vyrazit budou moct také například do Muzea městské hromadné dopravy nebo pražské zoo. Největší trhy, které se konají pravidelně v centru města, potrvají letos několik týdnů, zjistila ČTK z od pořadatelů trhů. Sváteční Velký pátek letos připadá na 7. dubna a Velikonoční pondělí na 10. dubna.

Na trzích Staroměstském náměstí, které podobně jako další velikonoční trhy v Praze začaly už tento týden, najdou lidé 71 prodejních stánků. Prodejci nabízí velikonoční dekorace jako různé druhy kraslic nebo keramiku a občerstvení. Zájemci se mohou těšit také na doprovodný program, například umělecké folklórní soubory nebo dětské tvořivé dílny. Stánky mohou lidé navštívit i na Václavském náměstí nebo na náměstí Republiky.

Na Velikonoční trhy mohou lidé zajít také na Pražský hrad na Náměstí u svatého Jiří, a to od 10:00 do 18:00, v pátek a o víkendu do 19:00.

Do 10. dubna budou i trhy na náměstí Míru, lidé tam mohou zavítat podle mluvčí městské části Prahy 2 Andrey Zoulové každý den od 10:00 do 19:00. Letos tam podle ní bude 34 prodejních stánků, které nabídnou velikonoční zboží a občerstvení, dále tam návštěvníci uvidí stánky neziskových organizací s chráněnými dílnami.

Velikonoce mohou lidé slavit také v Muzeu městské hromadné dopravy, kde si návštěvníci v pátek 7. dubna budou moct uplést pomlázku nebo vyzdobit kraslice.

V pražské zoo čekají na zájemce na Velikonoční pondělí od 10:00 do 16:00 speciální komentovaná krmení zvířat. Vybraným druhům se tam budou předávat také takzvané velikonoční enrichmentové prvky, tedy například hračky pro zpestření života zvířat.