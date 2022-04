Pražané mohou do 30. června připomínkovat návrh Metropolitního plánu

Praha - Obyvatelé Prahy mohou ode dneška do 30. června připomínkovat návrh Metropolitního plánu. Připomínky a námitky mohou podávat elektronicky přes web plánu a Portál Pražana i osobně. Zároveň se s ním mohou do 28. června seznámit v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v Emauzích. Novinářům to dnes řekli představitelé města a IPR. Plán určí, co kde se bude moci v Praze stavět.

Po vypořádání připomínek bude návrh projednán s veřejnou správou a nakonec jej prodiskutují pražští zastupitelé. Kdy se tak stane, zatím není jasné. Podle předpokladu IPR by měl začít platit v roce 2023.

"Metropolitní plán je tím nejvýznamnějším dokumentem na další desetiletí, protože předurčuje další rozvoj města. Aktuální územní plán reálně pochází z roku 1994 a jistě všichni chápeme, že od té doby se doba posunula," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nejsnazším způsobem, jak se k návrhu vyjádřit, je elektronicky. Na zmíněném webu každého návštěvníka navede rozcestník, kdy vybere, zda se jedná o připomínku, či námitku, kterou podávají jen vlastníci pozemků, a následně označí v mapce konkrétní místo, případně celou lokalitu. Na závěr napíše text své připomínky.

IPR spustí informační kampaň, jejíž součástí je výstava v CAMP, kde se lidé seznámí fungováním plánu. Návrh si mohou prohlédnout také v tištěné podobě. K dispozici budou od úterý do čtvrtka od 9:00 do 18:00 zaměstnanci IPR, kteří zodpoví dotazy nebo poradí s podáním připomínky. Do ulic IPR vyšle 9. května informační kontejner. Vysílány budou spoty a vyvěšeny plakáty s hlavními tématy, mezi nimi např. zeleň, veřejná prostranství a vybavenost či dostupné bydlení. Součástí budou workshopy, setkání s odborníky a přednášky. "Vedle toho budou dvě velké venkovní procházky o významných tématech," řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Po skončení připomínkování bude IPR vypořádávat připomínky, které následně projedná s veřejnou správou. Kdy se tak stane bude záležet na množství připomínek.

Lidé se seznámili s první verzí návrhu v roce 2018, kdy k němu také mohli podat připomínky, kterých dorazily tisícovky. Následně je IPR vypořádával a případně zapracovával. Námitky tehdy uplatnila ministerstva a úřady.

Plán je jedním z dokumentů, který určuje výstavbu v Praze. Proti současnému územnímu plánu ten metropolitní řeší nap. výškovou regulaci. Rovněž nebere v potaz pouze funkční využití území, ale také charakter území a městské čtvrti, tedy jak třeba vypadá. Plán se soustředí na několik zásadních oblastí, a to klimatickou změnu, bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost.

Kolem nového plánu v minulosti panovaly spory, kvůli nimž mimo jiné dočasně skončil jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu, připravujícího plán, po vítězství ve výběrovém řízení vrátil. Příprava však nabrala zpoždění. Původně měl platit od roku 2020, Sněmovna lhůtu prodloužila o tři roky. Příprava plánu začala za primátora Tomáše Hudečka (bezp., tehdy TOP 09).