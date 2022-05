Pražané budou na magistrát volit v jednom obvodu celkem 65 zastupitelů

Praha - Pražané budou v podzimních komunálních volbách na magistrát volit v jednom volebním obvodu celkem 65 zastupitelů, tedy stejně jako v posledních volbách v roce 2018. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí pražských radních. Materiál musí ještě projednat městské zastupitelstvo, které bude mít konečné slovo. V jednom volebním obvodu se v Praze na magistrát volilo ve volbách v letech 2014 i 2018.

Zákon o hlavním městě Praze umožňuje končícímu zastupitelskému sboru rozhodnout o počtu zastupitelů i obvodů. Podle zákona má městské zastupitelstvo 55 až 70 členů. Pokud by současní zastupitelé nejpozději 85 dní před volbami nerozhodli, podle zákona by pak byl počet zastupitelů automaticky stanoven na spodní hranici.

"My jsme zvolili cestu kontinuity toho, co tady bylo dosud. To znamená, že chceme zachovat 65 zastupitelů, přijde nám to přiměřené pro velikost hlavního města. A chceme zachovat i jeden volební obvod. Rozdělením dochází k určitému omezování demokracie a může se stát, že i když získáte potřebných pět procent, tak se tam nedostanete," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Počet volebních obvodů se v minulosti měnil. Současný model jednoho obvodu byl kromě zmíněných let použit také v letech 1994 a 2006. Naopak v roce 1998 bylo stanoveno deset obvodů a o čtyři roky později to bylo pět obvodů. V roce 2010 jich bylo stanoveno sedm a tehdy většinou vládnoucí ODS za rozdělení města na víc obvodů sklidila kritiku opozice i části veřejnosti.

Rozdělení na obvody řeší i jednotlivé městské části, zastupitelstvo Prahy 8 například minulý týden rozhodlo, že celá městská část bude také tvořit jeden obvod a lidé zvolí 45 zastupitelů.