Pražané a turisté se mohou v Podskalí svézt na šífu

Praha - Obyvatelé a návštěvníci Prahy se mohou v Podskalí svézt na replice historického šífu. Jedná se o repliku plavidla z počátku 20. století. Plavidlo před dvěma roky vytvořil spolek Vltavan Čechy. ČTK to sdělil Jiří Mejstřík ze spolku Vltavan. V hlavním městě bylo v minulosti hlavní a tradiční vorařskou oblastí Podskalí, které bylo zbouráno, přestavěno a byly zde vybudovány náplavky a vysoké nábřežní zdi.

Šíf je velká dřevená loď, podobná pramici, která se používala pro plavení nákladu, hlavně kamení, písku, ale také soli, obilí nebo piva. "Ten současný byl před dvěma roky udělán pod patronací Vltavanu Čechy, který sdružuje vltavanské spolky z Prahy, Davle, Štěchovic a Purkarce. Je kopií takzvaného šenáku, který byl používán na počátku 20. století pro výletní plavby přes Svatojánské proudy," uvedl Mejstřík.

Dvacetimetrová loď je pojmenována Vltavan a vyrobila ji firma Kolumbus 92 z Lipníku nad Bečvou. Následně byla převezena do Prahy a v září 2018 ji požehnal kardinál Dominik Duka.

Loď vyplouvá od přístaviště pod podskalským Palackého mostem, a to až do 31. srpna 2020. Ve všední dny pluje od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00.

Lidé se v Praze mohou kromě komerčních plaveb svézt po řece také přívozy, které jsou součástí MHD. Na nich platí jízdenky veřejné dopravy.