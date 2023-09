Právo: Ministr Blažek kvůli setkání s Nejedlým uvažoval o rezignaci

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvažoval kvůli svému setkání s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým o rezignaci. Připustil to v rozhovoru pro dnešní Právo. Blažek se s Nejedlým, označovaným za proruského lobbistu, setkal v polovině srpna v restauraci, kam se podle svého vysvětlení uchýlil kvůli silnému dešti. O setkání Blažka s Nejedlým tehdy informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Podle ministra bylo setkání náhodné.

"Ano, uvažoval. Důvod byl ale spíš ten, že jsem naprosto fascinován, jak se vůči člověku, aniž se dopustí čehokoli protiprávního, může zvednout obrovská emotivní, mediální a internetová nenávist. Tak jsem si říkal, jestli mi to stojí za to," řekl na dotaz, zda uvažoval o rezignaci. Připustil také, že jeho slova o bouřce, která se ten den přehnala nad Prahou, mohla znít komicky. Byl pět hodin v restauraci, kde byl i Nejedlý. "Ale nevím, co bychom si spolu pět hodin vyprávěli, to by nás pak i nudilo, si myslím," řekl. Uvedl, že hovořil s majitelem restaurace i s některými hosty.

Blažek kvůli schůzce čelil kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Koaliční politici označovali schůzku za nešťastnou či nevhodnou. Okolnost setkání s Nejedlým museli zástupci ODS vysvětlovat i na setkání špiček koaličních stran. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že od něj Blažek dostal žlutou kartu. "Beru to vážně a není to samozřejmě nic příjemného, obzvlášť když máme s Petrem Fialou dlouhodobě dobré osobní vztahy," řekl k tomu Právu. V ODS prý pochválen nebyl.

"Když to shrnu, co se řeklo na předsednictvu ODS: Pan Blažek si musí uvědomit, že když je ve vysoké veřejné funkci, tak se nemůže chovat tak, jak byl normálně zvyklý chovat se v Brně, tedy chodit kamkoli a bavit se s kýmkoli," dodal ministr.