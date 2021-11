Právník: Soud může nároky klientů Bohemia Energy spojit v jediné řízení

Praha - České právo zatím stále nezná obdobu anglosaské hromadné žaloby. Nároky poškozených, tedy i klientů energetické skupiny Bohemia Energy (BE), která ukončila činnosti, je proto třeba uplatňovat jednotlivě. Soud ale může různá řízení, v nichž jde o stejnou věc, spojit v jedno, a tím vytvořit de facto stav, kdy projednává „hromadnou žalobu”. Na dotaz ČTK to dnes sdělil Jan Eisenreich ze společnosti LitFin, která nabídla klientům BE právní zastupování.

LitFin tvrdí, že zákazníkům BE velmi pravděpodobně vznikl nárok na odškodnění, které spočívá v rozdílu mezi cenou, kterou budou muset zaplatit za spotřebované energie novému dodavateli, a cenou, kterou by zaplatili, kdyby BE dodržela smlouvu.

Společnost vyzvala všechny poškozené organizace, firmy i lidi k nezávazné registraci s tím, že se postará na své náklady o vymáhání jejich nároku. Podíl by získala, až pokud úspěšně vymůže kompenzaci. "Větší díl přitom zůstane klientovi," řekl k tomu Eisenreich.

Podle serveru iRozhlas.cz, který na aktivitu LitFin upozornil, se už společnosti takto přihlásilo několik tisíc bývalých zákazníků BE. "Při vymáhání budou klienty zastupovat naši spolupracující advokáti. I v případě, že odškodnění nevymůžeme, musí LitFin zaplatit všechny náklady, které jsou s vymáháním spojené. Klientům v žádném případě nevzniknou jakékoliv závazky," doplnil Eisenreich pro ČTK.

"Způsob vymáhání závisí na vývoji situace, zejména na tom, jestli bude s Bohemia Energy zahájeno insolvenční řízení, a také na strategii, která našim klientům zajistí největší šanci na úspěch. Pokud by bylo zahájeno insolvenční řízení, pohledávky vůči Bohemia Energy bychom museli uplatňovat přihláškou v insolvenčním řízení," nastínil právník.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že jeho vláda připravuje v souvislosti s BE trestní oznámení pro podezření na podvodné jednání. Eisenreich to vítá, případné trestní řízení by podle něj neoddálilo možnost klientů domoci se odškodnění. "Domnívám se, že policie může být naopak nápomocná při odhalení nekalých praktik, na které si odběratelé stěžují. Nárok na odškodnění je v tomto směru na případném trestním řízení nezávislý, to znamená, že může být vymáhán civilní cestou, i kdyby trestní řízení vůbec zahájeno nebylo," uzavřel.

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900.000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.