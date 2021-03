Právník: Hromadné postižení osob je situace, nemá vliv na práva

Praha - Stav hromadného postižení osob, který vyhlásili v úterý v Pardubickém kraji, není podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála podle předpisů žádným mimořádným stavem, ale popisem situace a chování záchranářů například po hromadných nehodách. Pro nemocnice a pacienty a jejich práva nemá krok představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje žádný dopad, uvedl.

V právním řádu se o "hromadném postižení osob" hovoří v zákoně o zdravotnické záchranné službě a jeho prováděcí vyhlášce. "Ta popisuje události typu pádu letadla nebo hromadné havárie, ke které musí vyjet spousta sanitek a řeší se na místě třídění zraněných. Není to však rozhodně zamýšleno na dlouhodobé stavy typu pandemie, ale pro akutní záležitosti," řekl ČTK Dostál, který je hlavním expertem Pirátů pro zdravotnictví.

Předpisy nepředpokládají, že by se od hromadného postižení osob odvíjel nějaký mimořádný stav, který by se vyhlašoval. "Mám z toho velmi silný dojem, že Pardubický kraj vyhlásil něco, co neexistuje, nemá to v podstatě žádný právní význam," uvedl. Postup při hromadném postižení osob navíc popisuje postupy záchranné služby, nikoliv kraje. "Není to nic jako třeba stav nouze nebo ohrožení, který by někdo vyhlásil a nějak to měnilo něčí práva," uvedl.

Pro nemocnice a pacienty tak podle něj neznamená rozhodnutí Nemocnic Pardubického kraje nic. Situaci Dostál hodnotí jako mimořádně právně chaotickou. "Nalézá se spíš v oblasti politického PR," uvedl. Kraje podle něj nemají nyní pro podobnou činnost důvod, protože situaci při celostátní epidemii má řešit stát.

V Pardubickém kraji přistoupili k vyhlášení hromadného postižení osob v úterý kvůli kritické situaci v nemocnicích. Hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) v České televizi uvedl, že v regionu už nejsou pro pacienty s covidem-19 volná žádná lůžka intenzivní péče a někteří pacienti leží na přistýlkách. Účinky stavu hromadného postižení osob kraj vykládá tak, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že pardubický krok chápe především jako konstatování faktu. "Souvisí se způsobem, jak zdravotnická zařízení odbavují nebo řeší případy, je to stav, kdy není možné poskytnout ideální péči všem a je třeba začít uplatňovat nějaké priority," uvedl po jednání Ústředního krizového štábu.

Přesuny pacientů mezi regiony, když nepostačuje kapacita některého oddělení či nemocnice, jsou standardní záležitostí, doplnil Dostál. "To se dělo i před epidemií. Platí pravidla, že když se nemocnice kapacitně naplní, je povinna hlásit záchranné službě, že má plné kapacity. Kontaktní místo záchranky na to reaguje tak, že směřuje sanitky do nejbližších volných nemocnic. Není na to potřeba vyhlašovat nějaký stav," dodal.