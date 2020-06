Právnická fakulta UP pojmenuje novou knihovnu po Miladě Horákové

Olomouc - Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pojmenuje svou nově postavenou knihovnu po právničce Miladě Horákové, která byla před 70 lety popravena po procesu vykonstruovaném komunistickým režimem. Souhlas k tomu fakulta získala od Jany Kánské, dcery Milady Horákové. Mimo to si UP výročí komunistické justiční vraždy připomene speciální videoprojekcí na budovu právnické fakulty, ve kterém dříve sídlil okresní výbor KSČ, a světelnou instalací. Nová knihovna by měla být otevřena v posledním čtvrtletí letošního roku. ČTK to dnes sdělila proděkanka právnické fakulty Blanka Vítová.

Posláním olomoucké právnické fakulty založené v roce 1991 je podle Vítové podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. "I proto jsme se rozhodli pojmenovat naši novou knihovnu po doktorce Miladě Horákové, symbolu protikomunistického odboje a odporu, skvělé právničce a silné osobnosti. Věříme, že tak přispějeme k důstojnému uctění její památky, šíření jejího odkazu a naši posluchači si uvědomí hlubší smysl studia práv," uvedla Vítová.

Jednání s Kánskou zprostředkoval Klub doktorky Milady Horákové a od počátku podle Vítové byla hladká. "Nápad právnické fakulty považuji za velmi hezký. Je to dobrý způsob, jak uctít matčinu památku. Ode mne máte zelenou. Děkuji vám za tento počin," komentovala záměr právnické fakulty Kánská, která žije v USA.

Datum podpisu memoranda o spolupráci bylo záměrně naplánováno na konec letošního června, jelikož 27. června uplyne 70 let od justiční vraždy této političky. Memorandum řeší užití oficiálního názvu Knihovna Milady Horákové. Jméno političky bude moci univerzita používat například v souvislosti s vybranými studentskými soutěžemi, tvůrčími dílnami či vědeckými konferencemi. Dohoda počítá také s tím, že prostory knihovny bude zdobit umělecké dílo, které uctí památku Milady Horákové. "Oslovili jsme umělecké vysoké školy, které v rámci výuky vypíší soutěž pro své studenty. Vítězný návrh pak budeme realizovat," uvedla Vítová.

Právnická fakulta má děkanát v bývalém sídle okresního výboru KSČ. Na budovu děkanátu bude v sobotu a v dalších dvou dnech promítána videoprojekce. "Ve zhruba patnáctiminutové smyčce si připomeneme nejen osobnost této význačné demokratické političky, ale také dalších 12 lidí nespravedlivě odsouzených v procesu s takzvanou skupinou Milady Horákové," podotkl rektor UP Jaroslav Miller. Projekce začne vždy ve 21:00 a bude trvat hodinu. Za okny druhé budovy právnické fakulty pak bude celou noc symbolicky svítit 13 lamp za každého odsouzeného.