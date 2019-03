Washington - Právníci amerického prezidenta Donalda Trumpa by chtěli do zprávy zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera nahlédnout ještě před jejím eventuálním zveřejněním. Podle agentury AP to uvedl jeden z prezidentových právních zástupců Rudolph Giuliani. Sám Trump se zatím k záležitosti nevyjádřil.

Mueller a jeho tým téměř dva roky mapovali možné spiknutí Trumpova volebního štábu s Moskvou před americkými prezidentskými volbami roku 2016. Nyní svou práci ukončili a Mueller v pátek večer předal závěry generálnímu prokurátorovi Williamu Barrovi. Ten má nyní osud informací z ostře sledovaného vyšetřování ve své moci o rozhodne o tom, v jaké formě zjištění prezentovat Kongresu, případně také veřejnosti.

"Věříme, že generální prokurátor učiní správné rozhodnutí," uvedl v reakci na zprávy o ukončení vyšetřování Giuliani. Podle AP není jasné, zda Trumpovi právníci dostanou možnost do Muellerovy zprávy přednostně nahlédnout. Guiliani dodal, že v tomto směru zatím nedostali žádné záruky.

Prezidenta Trumpa zastihly informace o předání Muellerovy zprávy Barrovi v jeho floridském letovisku Mar-a-Lago. K události ihned neposkytl komentář médiím, ani o ní nenapsal na twitter. Deník The New York Times (NYT) podotýká, že vyšetřování možného ruského vměšování do amerických voleb bylo ukončeno, aniž by byl Trump vyslechnut.

"Jeho právníci se tomu chtěli vyhnout a Mueller neinicioval bitvu kvůli předvolání prezidenta. Jediné, co Muellerův tým dostal, byly písemné odpovědi," konstatuje NYT.