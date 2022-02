Právníci krasobruslařky Valijevové požádají o analýzu vzorku B

Peking - Krasobruslařka Kamila Valijevová, která měla před olympijskými hrami v Pekingu pozitivní dopingový nález, požádá o analýzu vzorku B. Právníci patnáctileté ruské reprezentantky o tom informovali s tím, že podle nich laboratoř vyhodnocující první vzorek chybovala.

Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev.

Díky rozhodnutí ruské antidopingové agentury se Valijevová vyhnula suspendaci, proti čemuž se postavily Mezinárodní olympijský výbor (MOV), Světová antidopingová agentura (WADA) i bruslařská unie, ale sportovní arbitráž CAS jejich odvolání zamítla.

Právníci Valijevové uvedli, že látka se krasobruslařce do těla dostala náhodnou kontaminací. Trimetazidin podle nich po operaci srdce užívá její dědeček, který ji často vozil na tréninky.

Chtějí také prošetřit postup laboratoře ve Stockholmu, která první vzorek zpracovala. Valijevová totiž měla pozitivní nález pouze 25. prosince, další testy provedené 13. ledna a 7. února byly negativní.

Vyplývá to z jednačtyřicetistránkového dokumentu s detailním zdůvodněním rozhodnutí CAS, který byl zveřejněn ve čtvrtek večer. Arbitráž v něm mimo jiné ostře zkritizovala WADA a její postupy.

Laboratoři trvalo vyhodnocení vzorku 44 dní. "Zatímco po sportovcích vyžadují bezpodmínečné dodržování antidopingových pravidel, tak sami se řídí pouhými doporučeními," uvedl CAS.

"Ohebnost pravidel pro laboratoře a zpracování vzorků jsou tak v ostrém kontrastu s nekompromisními pravidly týkajících se suspendací. Pravidla by přitom měla chránit sportovce, aby se o pozitivních testech nedozvěděli na poslední chvíli," přidal.

Právě kvůli pozdnímu zveřejnění pozitivního testu umožnila Valijevové startovat v Pekingu v soutěži žen, ve které však favorizovaná Ruska i pod tíhou okolností chybovala a skončila až čtvrtá.

"Nemohla za to, do jaké situace se dostala. O pozitivním testu se dozvěděla až na olympijských hrách a to jen proto, že antidopingovým úřadům trvalo vyhodnocení jejího vzorku 44 dní," konstatoval CAS.

Arbitráž uvedla, že vzorky odebrané na akcích, které mohou ovlivnit nominaci nebo start na olympiádě, by měly být vyhodnocené přednostně. WADA argumentovala tím, že o přednostní analýzu měl v případě Valijevové požádat ruský svaz.

CAS také odmítl vyjádření laboratoře, že za zdržení mohl nedostatek personálu kvůli covidu. "Kariéry sportovců nikdy nesmí být v ohrožení jen proto, že antidopingové orgány nejsou schopné fungovat na vysoké úrovni," prohlásil.