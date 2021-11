Právníci: Havlíček by nyní neměl být připuštěn do volby předsedy Sněmovny

Praha - Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) by za současné situace, kdy je členem vlády, neměl být kvůli neslučitelnosti funkcí připuštěn do volby předsedy Sněmovny. Vyplývá to z dnešního stanoviska sněmovního legislativního odboru, které má ČTK k dispozici. Havlíčka nominovalo do středeční tajné volby hnutí ANO jako protikandidáta favorizované kandidátky sněmovní většiny, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarové Adamové.

"Předpokladem pro to, aby poslanec - člen vlády, mohl být volen do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, je nutný předchozí zánik členství ve vládě," stojí ve stanovisku sněmovních právníků, které si v pondělí večer vyžádala sněmovní volební komise. Podmínka musí být podle legislativců splněna ještě před samotnou volbou. "Nestane-li se tak, nelze poslance do funkce volit, tj. jeho kandidatura by neměla být ani připuštěna," napsali v dokumentu, z něhož na twitteru citovala také členka volební komise Eva Decroix (ODS).

Havlíčkova nominace do čela Sněmovny vyvolala v pondělí večer ve volební komisi debatu. Ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory. Komise se nakonec podle pondělního vyjádření předsedy Martina Kolovratníka (ANO) usnesla na tom, že nominace je možná, zároveň si vyžádala stanovisko sněmovních právníků. Kolovratník dnes uvedl, že s dokumentem seznámí plénum hned na začátku debaty k volbě předsedy Sněmovny, už jej podle něho dostaly všechny kluby.

"Chceme postupovat jako volební komise uvážlivě," řekl ČTK předseda komise. Upozornil na to, že překážka volitelnosti reálně nastává až v okamžiku zahájení volby, tedy po diskusi. Pokud by se situace do té doby nevyřešila, Kolovratník uvedl, že pravděpodobně navrhne Sněmovně, aby hlasováním rozhodla, zda bude Havlíček do volby připuštěn, nebo ne. "Naše komise by neměla být arbitrem, jediným nejvyšším možným orgánem je podle mého názoru plénum Sněmovny," dodal.

Příslušný ústavní článek je nutné podle sněmovních právníků vnímat jako zákaz volby, tedy nevolitelnost. Případným Havlíčkovým zvolením předsedou Sněmovny by mu vládní funkce automaticky nezanikly. K jeho volitelnosti do čela dolní komory by podle stanoviska nevedlo ani to, pokud by čestně prohlásil nebo jinak veřejně přislíbil, že by po zvolení podnikl kroky vedoucí k zániku členství v kabinetu.

Poslanec má být volitelný už v okamžiku volby, napsali legislativci. Situace, kdy by byl člen vlády předsedou Sněmovny, nesmí nastat ani na krátký čas, vyplývá z dokumentu.