Právníci Djokoviče žádají o odvolání do neděle, aby mohl hrát

Melbourne - Jen krátce po druhém zrušení australského víza Novaka Djokoviče se o osudu prvního tenisty světa rozhoduje znovu u soudu. Právníci hráče žádají, aby se stihlo odvolání do neděle a on mohl od pondělí nastoupit do Australian Open.

Slyšení u Federálního a rodinného soudu vede soudce Athony Kelly, který v pondělí rozhodoval už při prvním napadení zrušeného Djokovičova víza a srbskému tenistovi vyhověl z důvodu procesního pochybení imigračních úředníků. Djokovič proto opustil detenční hotel, mohl trénovat, ale dnes ministr pro imigraci Alex Hawke využil svého práva a zrušil mu vízum podruhé. Vysvětlil to veřejným zájmem s ohledem na zdraví a dodržování pořádku.

Djokovičův obhájce Nick Wood se nyní snaží, aby tenista nemusel znovu do detence a nebyl vyhoštěn ze země před rozhodnutím soudu. Důvod druhého zrušení víza označil za jasně iracionální s tím, že je veden s přesvědčením, že Djokovič může podněcovat antivaxerský sentiment.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič je odpůrce vakcinace a vízum dostal na základě výjimky z povinného očkování pro účast na Australian Open po prodělaného koronaviru. Jeho žádost posoudily dvě komise, státu Victoria a australského tenisového svazu, ale vládní nařízení se liší.