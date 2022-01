Právníci britského prince Andrewa požádali o zamítnutí obvinění svého klienta

New York - Právníci britského prince Andrewa dnes požádali americký soud o zamítnutí žaloby, v níž je princ viněn ze sexuálního napadení. Obvinila ho z něj Virginia Giuffreová, podle níž ji princ napadl před 20 lety, v době, kdy byla nezletilá. Andrew obvinění popírá. Dnešní řízení skončilo bez konkrétního rozhodnutí, soudce pouze řekl, že rozhodne brzy.

Princovi právníci svou žádost opírají o dohodu z roku 2009, kterou s dotyčnou ženou uzavřel finančník Jeffrey Epstein. Za to, že stáhla podobnou žalobu na něj, jí zaplatil 500.000 dolarů (11 milionů korun). Součástí dohody, jež byla v pondělí zveřejněná, je pasáž, která vylučuje stíhání dalších osob v této věci.

V dohodě mezi Epsteinem a Giuffreovou se jméno britského prince neobjevuje, ale podle Andrewových právníků text vylučuje princovo stíhání.

Epstein měl být za sexuální zneužívání nezletilých postaven před soud, ale v roce 2019 spáchal ve vězení sebevraždu. V prosinci byla uznána vinnou Britka Ghislaine Maxwellová, která se podle žalobců na Epsteinových aktivitách podílela.

Dnešnímu virtuálnímu soudnímu jednání týkajícímu se prince Andrewa předsedal soudce Lewis Kaplan. Princův právník Andrew Brettler mu podle stanice BBC řekl, že pasáž z dohody mezi Epsteinem a Giuffreovou říká, že "vyjednané podmínky zahrnují i potenciální obviněné". Podle Brettlera to znamená, že se text týká "lidí, kteří nejsou jmenováni jako obvinění, ale mohli by být". Kaplan odpověděl, že termínu "potenciální" on ani Brettler "nemohou dát žádný obsah".

Kaplan na závěr řekl, že "oceňuje vášeň, s níž byly předneseny argumenty" týkající se dohody z roku 2009. Konečné rozhodnutí o žádosti o zamítnutí žaloby vydá podle svých slov "brzy", což blíže neupřesnil. Podle BBC by to mohlo být do několika dní.

Princ Andrew patřil k Epsteinovým přátelům. Paní Giuffreová "se podpisem dohody z roku 2009 a přijetím peněz od pana Epsteina vzdala práv vznést obvinění vůči dalším potenciálním viníkům," řekl dnes Brettler ve své argumentaci. Zároveň doporučil Giuffreové, aby poskytla další a přesnější detaily ke svým obviněním, ale podle Kaplana o to v této fázi řízení nejde. Brettler tedy požádal o zamítnutí žaloby.

Brettler tvrdil, že z výpovědi ženy není jasné, kdy a čeho přesně se princ dopustil, na což Kaplan odpověděl: "Šlo o nedobrovolný sexuální styk, není pochyb o tom, že jde o toto." Brettler dále argumentoval tím, že by princ neměl být vláčen případem dvacet let po tom, co se "čin údajně stal".