Právní výbor EP schválil navržené komisaře, Breton prošel těsně

Brusel - Právní výbor Evropského parlamentu (EP) dnes schválil kandidaturu trojice navržených eurokomisařů z Francie, Maďarska a Rumunska. Informoval o tom mluvčí EP Jaume Duch. Výbor vyloučil možný střet zájmů Thierryho Bretona, Olivera Várhelyiho a Adiny Valeanové, čímž jim otevřel cestu ke čtvrtečním veřejným slyšením. Pokud i po nich získají souhlas europoslanců, bude moci EP na listopadovém plénu schválit celou Evropskou komisi (EK) Ursuly von der Leyenové. Budoucí šéfka EK dnes znovu vyzvala Británii, aby navrhla svého komisaře.

Zatímco v případě Maďara a Rumunky neměli poslanci s majetkovými poměry žádný zásadní problém, Bretonova kandidatura prošla těsným rozdílem 12 ku 11 hlasům. Části členů výboru totiž nestačila ujištění, že odstupující šéf technologické společnosti Atos nebude jako eurokomisař pro vnitřní trh nijak stranit své bývalé firmě. Očekává se, že EP otevře toto kontroverzní téma i ve čtvrtek.

Breton poslancům slíbil, že se zdrží veškerých rozhodnutí, která by mohla být spojena s firmou. Uvedl také, že prodá akcie v hodnotě několika desítek milionů eur, které v Atosu držel.

"Chtěl bych písemná vysvětlení toho, jak přesně se hodlá vyrovnat s rozhodnutími, která budou spojena s Atosem... Většinu členů právního výboru to nezajímalo. Doufejme, že příslušné výbory to zajímat bude," uvedl na twitteru německý člen právního výboru z frakce zelených Sergey Lagodinsky.

Trojice zemí musela von der Leyenové navrhnout nová jména, protože předchozí kandidáty EP odmítl. Výbory příslušné portfoliím navržených komisařů mají tříhodinová veřejná slyšení na programu ve čtvrtek.

Nové šéfce unijní exekutivy chybí do kompletního týmu ještě zástupce Británie, jejíž vláda se dříve nehodlala na chodu komise podílet s ohledem na plánovaný odchod z EU. Unijní lídři ale další odklad brexitu do konce ledna podmínili účastí Británie v komisi a von der Leyenová dala Londýnu v prvním dopise lhůtu na odpověď do pondělí.

Její mluvčí dnes novinářům řekla, že do Bruselu odpověď nedorazila. Von der Leyenová proto dnes do Londýna zaslala opakovanou výzvu, na kterou očekává reakci nejpozději do konce tohoto týdne.

"Čas se krátí, čím dříve odpověď přijde, tím lépe," prohlásila mluvčí Dana Spinantová, která nechtěla spekulovat, zda by komise mohla začít úřadovat v aktuálně plánovaném termínu 1. prosince bez britského zástupce. Právní experti spojení s bruselskými institucemi tvrdí, že by to nebyla zásadní překážka.

Mluvčí britské vlády v pondělí novinářům řekl, že Londýn je v kontaktu s von der Leyenovou a svým povinnostem dostojí.