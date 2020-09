Pravidla pro karanténů kontaktů s nakaženým se mění

Praha - Do karantény po delším a bližším kontaktu s nakaženým ode dneška nebudou muset lidé, kteří nemoc covid-19 už v posledních 90 dnech prodělali. Lidem bez příznaků se také změní termín prvního testu. Bude nově až čtvrtý nebo pátý den od kontaktu s nakaženým, dosud byl od prvního po pátý den. V pondělí to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Už od pondělí nemají hygienické stanice posílat do karantény také lidi, kteří se sice setkali s pozitivně testovaným na více než 15 minut a méně než 1,5 metru, ale oba měli při tom roušku nebo respirátor.

Počet lidí v karanténě v Česku opět roste. Podle údajů ministerstva práce do ní lékaři s e-neschopenkou od 1. do 13. září poslali přes 9600 lidí. Jen od minulého pátku do neděle jich bylo 1281. Za první dva zářijové týdny byl tak počet vyšší než za celý květen a červen dohromady. Podle ministra mají nová pravidla počty lidí v karanténě, kteří nenesou prakticky žádné riziko pro okolí, snížit.

Do karantény chodí lidé v kontaktu s nakaženým a negativním testem, pozitivně testovaným je nařízená izolace.