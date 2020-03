Pravidla pro domovy seniorů se zpřísnila, ochranné pomůcky chybí

Praha - Nákaza nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru se v Česku objevila už v šesti domovech pro seniory, řekla dnes ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. Podle něj by neměly nakažené s mírnými příznaky posílat do nemocnic, ale měly by se o ně starat samy. Například v menších zařízeních to ale může být problém. Domovy také zatím nemají dost ochranných pomůcek.

Maláčová dnes uvedla, že nákaza koronavirem se objevila v šesti domovech pro seniory v Česku. Neupřesnila počet pacientů či to, zda se nakazili obyvatelé zařízení nebo personál. Podle dřívějších informací se vyskytla nákaza například u seniorů v domovech v pražské Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely. Hlavní hygienička Jarmila Rážová dnes řekla, že obě zařízení přijala řadu opatření a obyvatelé s nákazou jsou teď v nemocnici. Nakaženo je také 24 seniorů a šest zdravotních sester v jedné ze čtyř částí oddělení následné péče Thomayerovy nemocnice v Praze.

Ministerstvo zdravotnictví nově nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek. Původně tato opatření doporučilo, nyní jsou povinná.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký uvedl, že všechny domovy pro seniory či pro pacienty s demencemi nová nařízení splnit nezvládnou. V malých zařízeních podle něj není možné některé prostory vyčlenit jen pro případné pacienty, v budovách s atrii se zas nedají úplně oddělit. Ze zjištění krajských redaktorů ČTK vyplývá, že preventivní měření teploty nebo oddělené stravování klientů zavedly některé z domovů už dřív. Vyčlenění části kapacit pro případné nakažené, jak resort žádá, ale může být pro některé problém.

Průzkum navíc ukázal, že 90 procent poskytovatelů péče nemá respirátory nejvyšší třídy a 70 procent zařízení nemá žádný jednorázový ochranný oblek. Podle Maláčové je nutné personálu v domovech ochranné pomůcky zajistit. Ministerstvo zdravotnictví ale už dříve uvedlo, že nejdřív musí ochranné pomůcky dostat zdravotníci, kteří si na jejich nedostatek také stěžují.

Podle náměstka hradeckého hejtmana Vladimíra Dernera (KDU-ČSL) by se měly seniorů s onemocněním COVID-19 ujmout nemocnice. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by ale v nemocnicích měly být jen lidé ve vážnějším stavu, aby pro ně bylo dost místa. Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula poznamenal, že se některá zařízení sociálních služeb snaží "zbavit" nakažených.

Nákaza novým koronavirem ohrožuje nejvíc právě starší a dlouhodobě nemocné lidi. V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2018 v provozu 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencí bylo 20.100 lůžek.