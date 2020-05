Pravidla otevření hotelů a restaurací kopírují náš návrh, tvrdí AHR

Praha - Pravidla pro znovuotevření hotelů a vnitřních prostor stravovacích zařízení z velké části kopírují návrhy, které připravila Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). ČTK to dnes řekl její prezident Václav Stárek. Omezení vnitřních provozů do 23:00 pro běžné stravování podle něj problém není, ale bary a další podniky, které otevíraly večer a fungovaly do rána, zůstanou tímto nařízením i dále uzavřené. Ani všechny hotely se kompletně neotevřou 25. května. Především ve městech začnou fungovat podle Stárka velmi pozvolna a postupně, uvedl.

S omezením provozu restaurací a barů se podle Stárka počítalo, z původně avizovaných 22:00 byl čas posunut na 23:00. Největší dopad to bude podle něj mít na bary a kluby zaměřené na noční provoz, které tak možná třeba další dva měsíce zůstanou zavřené.

Ne všechna ubytovací a stravovací zařízení jsou ovšem podle Stárka rozhodnuta od 25. května plně obnovit provoz. Hotelové řetězce otevřou jen některé hotely, některá větší ubytovací zařízení podle Stárka plánují otevřít jen část kapacity hotelu. V Polsku, kde ubytování začala fungovat od 4. května, se zatím otevřelo 65 procent zařízení. "To bude model asi i u nás," řekl Stárek.

Lidé na začátku uvolňování mají podle něj obavy z cestování a shlukování. Jako první se proto plní malá ubytovací zařízení. Podle Stárka se ovšem provozovatelé musejí připravit také na trend snížení spotřeby. "Mnozí lidé přišli o práci, nebo jsou na částečné mzdě, budou asi více přemýšlet, za co peníze utratí," řekl.

Provozům zaměřeným na turisty by podle Stárka pomohl alespoň přibližný harmonogram toho, kdy začne běžný přeshraniční režim. "Je to docela důležitý údaj i pro ty, kteří mají rezervace ze zahraničí. Vím, že mnoho zařízení v Jižních Čechách má rezervované kapacity třeba pro Holanďany. Může se ale stát, že v tu dobu sem ještě nebudou moci přijet a kapacita, kterou by mohli využít místní, jim nakonec zůstane," řekl.

V hotelech i restaurací bude nutné po uvolnění, aby personál i hosté nosili roušky. Lidé je budou moci sundat jen při jídle a pití. Provozovatelé budou muset dbát na dodržování povinných odstupů a zvýšenou dezinfekci všech prostor, ploch i předmětů.