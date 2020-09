Pravidla kurzarbeitu je podle sněmovních stran třeba určit rychle

Praha - Pravidla pro kurzarbeit, jak o nich v posledním týdnu zatím bezvýsledně jedná vláda, je podle parlamentních stran třeba přijmout rychle. O možné podpoře úpravy parametrů jsou strany podle výroků z tiskových konferencí před jednáním Poslanecké sněmovny připraveny, i když mají na věc rozdílné názory. Část politického spektra volá po pravidlech proto, aby mohl skončit program Antivirus, kterým stát pomáhá firmám vyplácením částí mezd v době epidemie koronaviru. Koaliční partneři dnes o záměru jednají i s komunisty, kteří menšinovou vládu ve Sněmovně podporují.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim pak poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič novinářům řekl, že komunisté se kloní k názoru, který ke změně podmínek náhrad mezd zastávají odbory. "Kloníme se k názoru odborových svazů. Doba, po kterou by měla být pomoc poskytována, by se měla blížit 12 měsícům," uvedl. Komunisté se podle něj nebrání tomu, aby na zavedení kurzarbeitu měl vliv sektor hospodářství, ve kterém se daná firma pohybuje. Protože odměny by měly být motivující, chtějí komunisté, aby zaměstnanci za pobyt mimo práci dostávali od 70 procent čistého příjmu víc. Za rozhodný moment případné podpory přitom Grospič označil téma vzdělávání zaměstnanců. To by mělo být zajišťováno firmou, nikoli obecně přes Úřady práce. Za problém nepovažují komunisté návrh, aby náhrada mzdy nedosahovala víc než 1,5 násobku průměrné mzdy.

"Vláda by neměla příliš otálet. Každý den prodlení by znamenal ztížení situace," uvedl Grospič.

"Za nás je velmi důležité, abychom šli podporou cílenou, aby tyto podpory ze strany státního rozpočtu čerpaly firmy, které jsou zasažené, které to potřebují, jsou ve složité situaci," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle Věry Kovářové (STAN) program Antivirus splnil svoji roli a je třeba o kurzarbeitu jako jeho náhradě jednat. Výstupy vlády označila za zmatečné. "Váhají s rozhodnutím, to by mohlo poškodit českou ekonomiku. Je třeba jasně říci, jak se Antivirus promění v kurzarbeit, pokud bude Anttivirus trvat do konce roku, tak je to špatné řešení," uvedla. "Proti čemu jsme zásadně, to je prodloužení Antiviru. Antivirus už dnes konzervuje strukturu, která neodpovídá realitě. Jsou placeni lidé na pracovních místech, která se reálně neobnoví, není to fér ani vůči těm lidem, kteří už by si měli hledat jiné zaměstnání," uvedl šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.