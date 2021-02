Pravidelné testování ve firmách by mohlo začít možná v únoru

Praha - Pravidelné testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách by mohlo začít ještě v únoru. Antigenní testy v podnicích by proplácely zdravotní pojišťovny. Dohodli se na tom zaměstnavatelé se zástupci ministerstev. ČTK to řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj bude začátek testování v podnicích záviset na tom, kdy ministerstvo zdravotnictví dokončí nastavení podmínek vyšetření. Lidé mohou nyní chodit na antigenní testy do testovacích míst zdarma každé tři dny.

Česko patří k zemím, kde se koronavirová nákaza šíří nejvíc. Země je už podruhé v nouzovém stavu. Ten začal 5. října. O týden později po krajských volbách vláda nařídila opatření proti šíření nákazy. Uzavřely se pak školy, restaurace, většina obchodů, služeb či sportovních a kulturních zařízení. Kabinet rozvolnil omezení začátkem prosince a znovu zpřísnil po Vánocích. Nyní zvažuje další zpřísnění. Firmy jsou po celou dobu v provozu. Podle některých expertů se tak nákaza může šířit hlavně v rodinách a na pracovištích.

Některé firmy své pracovníky už testují. Testy si ale platí samy. Zaměstnavatelé už loni v létě žádali o to, aby testování v podnicích podpořil stát. Jednali o tom s ministry zdravotnictví. O podpoře debatovala i Národní ekonomická rada vlády (NERV) a začátkem listopadu tripartita. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak na tiskové konferenci řekl, že by se stát na úhradě antigenních testů mohl podílet. Premiérův poradce Roman Prymula jako někdejší ministr zdravotnictví uvedl, že by podnik mohl hradit test a zdravotní pojišťovna odběr. Rozhodnutí dosud nepadlo. Podle Rafaje nyní dohoda je.

"Jsem optimista. Pokud padne příští týden rozhodnutí, masivní testování ve firmách by mohlo začít ještě v únoru," uvedl viceprezident svazu.

Testování v podnicích by po dohodě prováděli závodní či dohodnutí praktičtí doktoři. Test i provedení by jim uhradily zdravotní pojišťovny. Podle Rafaje není zatím jasné, kolik přesně by měly platit.

Podle expertů je ke zvládnutí epidemie nutné posílit testování a trasování, než skončí očkování. Odborníci zmiňují, že by bylo potřeba denně dělat 200.000 či čtvrt milionu testů. Zatím se provádí asi 60.000 antigenních a PCR vyšetření celkem.

Ochotu lidí k testování a hlášení kontaktů má podpořit navýšení náhrady mzdy v karanténě. Ministerstvo práce navrhlo tři verze - příspěvek 250 korun na den, bonus 500 korun na den a dočasné navýšení nemocenské ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku. Tripartita se v pondělí na variantě neshodla. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) pak řekla, že se dohoda najde do konce týdne a vláda by měla návrh dostat v pondělí.