Pravicová opozice je pro přijetí vojenských lékařů, KSČM a SPD ne

Praha - Opoziční lidovci, TOP 09 i Starostové dnes ve Sněmovně podpoří přijetí zahraničních vojenských lékařů na pomoc proti epidemii koronaviru. Zároveň vyjádřili vděčnost spojencům z Evropské unie i ze Severoatlantické aliance za poskytnutou materiální pomoc. Naopak opoziční SPD s přijetím vojenských zdravotníků nesouhlasí, podle ní by měli přijít civilisté. KSČM, která vládu toleruje, nechce pomoc vojenských lékařů omezovat pouze na státy Evropské unie a Severoatlantické aliance. Česko dostalo nabídku na pomoc amerických vojenských lékařů, ze států EU a NATO získalo i dodávky plicních ventilátorů.

"Můžu za KDU-ČSL konstatovat, že tuto pomoc vítáme. Tohle je to spojenectví v těžkých časech, stojíme pohromadě a navzájem si pomáháme," řekl o možném přijetí vojenských lékařů předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Chci ocenit i pomoc ze strany EU, ať už se to týká Maďarska, Německa, Rumunska, které nám posílají vybavení do nemocnic, abychom to dokázali zvládnout. To je Evropská unie, jejímž jsem hrdým členem, unie států, které stojí pohromadě a stojí při sobě," dodal.

"Chci vyjádřit velký vděk této nabídce a velkou podporu, jako TOP 09 budeme rozhodně pro," řekla o přijetí vojenských lékařů předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ocenila i darované ventilátory, dala je do kontrastu s jarními nákupy roušek z Číny. "Teď dostáváme pomoc od skutečných partnerů, nezbývá než za tu pomoc být velmi vděční," řekla.

"Jako předsedovi (STAN) i členovi zahraničního výboru mi dovolte poděkovat za zahraniční pomoc od našich partnerů, z EU, NATO, za velkolepé nabídky lékařského personálu, který může přijít do ČR pomoci řešit dramatickou situaci. Poděkovat Rakousku, Maďarsku a všem ostatním státům, které nám byly ochotny poskytnout v těchto těžkých chvílích pro celou Evropu a pro naši zemi zvláště tak cenný zdravotnický materiál," řekl předseda Starostů Vít Rakušan.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by se mandát pro přijetí vojenských zdravotníků neměl omezovat jen na země EU a NATO, ale měla by umožnit přijetí odborníků ze všech zemí OSN, s nimiž Česko udržuje diplomatické styky. Komunistický poslanec Daniel Pawlas přitom zmínil, že dobré odborníky na plicní choroby má Kuba, pomoc podle něj může nabídnout také Rusko.

SPD kritizuje, že se zdravotnická pomoc neřeší přijetím civilistů. Místopředseda hnutí Radim Fiala přirovnal přítomnost až 300 zahraničních zdravotníků, kterou vláda navrhuje, k vytvoření americké vojenské základny. "SPD odmítá přítomnost jakékoli cizí armády na území České republiky," řekl.

Bartošek a Pekarová Adamová také srovnali přijímání zahraniční pomoci s jarní první vlnou epidemie, kdy Česko odmítlo vyslat vlastní vojenské lékaře do Itálie, nicméně pomohlo dodávkami roušek nebo ochranných obleků. "Je potřeba říct, že (nyní) to je jasný projev solidarity, je to opak toho, jakým způsobem se zachovala česká vláda, když v březnu Itálie kolabovala a premiér (Andrej Babiš, ANO) odmítl pomoc této zemi," řekl Bartošek.