Pravice kritizuje vládu, že úmyslně nadsadila schválený schodek

Praha - Sněmovní opoziční strany ODS, TOP 09 i STAN soudí, že vláda zřejmě úmyslně nadsadila plánovaný a schválený schodek loňského státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun. Naopak poslanec KSČM Jiří Dolejš míní, že deficit nešel přesně naplánovat. Zástupci sněmovních stran to sdělili ČTK v reakci na dnešní čísla ministerstva financí, podle kterých rozpočet za rok 2020 skončil se schodkem 367,4 miliardy korun.

Původně Sněmovna schválila schodek 40 miliard, ale v důsledku dopadů pandemie na ekonomiku ho postupně zvýšila na 500 miliard. Pro letošek ho schválila se schodkem 320 miliard korun.

"Je evidentní, že když vláda žádala o 500miliardový schodek, tak si ho zcela nezodpovědně vycucala z prstu. A sněmovna jí ho zcela nezodpovědně schválila," řekl ČTK předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) uvedl, že vláda opětovně a zřejmě úmyslně přestřelila plánovaný schodek, aby mohla na konci roku vykázat lepší číslo. Za výsledkem podle něj není pouze pandemie covidu. "Veřejné finance jsou dlouhodobě napadeny socialistickým virem rozhazování na dluh a Babišova vláda tuto nemoc jen prohloubila," sdělil Skopeček ČTK.

Poslanec KSČM Dolejš však míní, že nemá smysl nyní "dělat chytrého", ale je zapotřebí zjistit, do jaké míry může lepší než plánovaný výsledek ulehčit financování rozpočtu v letošním roce. Poukázal na to, že dluh vzniklý loňským schodkem už vláda profinancovala prostřednictvím státních dluhopisů, čímž by se mohl snížit tlak na zadlužování v letošním roce.

Také místopředsedkyni STAN Věře Kovářové vadí, že vláda úmyslně nadsadila schválený schodek 500 miliard korun. A aniž by se snažila o snížení běžných výdajů, rozvolnila pravidla rozpočtové odpovědnosti, a to i do budoucna, sdělila. Je podle ní škoda, že si vláda nevytvářela rezervy v minulých letech a naopak využila peníze po zrušeném Fondu národního majetku, které nyní mohla mít k dispozici.

Pravice také kritizuje vládu za to, že vydala podle ní málo peněz na podporu ekonomiky. "V dubnu oznámila ministryně finanční pomoc ekonomice ve výši 1,2 bilionu korun, ve skutečnosti to bylo 283 miliard, méně než 25 procent," uvedl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Podle Kalouska nedosáhla slibovaná pomoc zejména malým a středním podnikatelům ani deseti procent slibované částky. Vláda podle něj nešetřila sama na sobě, ale šetřila na pomoci. Kalousek také varuje, že pravděpodobně jako jediná země EU bude mít Česko letos větší deficit než loni. To se podle něj odrazí nutně i v důvěře finančních trhů a finančních investorů vůči ČR.