Pratuři začali spásat Josefovské louky na Náchodsku

Jaroměř - Ochranáři vypustili do Ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku dva pratury. Dvě jalovice, které patří ochranářské společnosti Česká krajina, dnes přepravila z rezervace u Milovic speciální transportní služba zoologické zahrady Safari Park Dvůr Králové nad Labem. Převoz se obešel bez větších problémů, řekl ČTK správce ptačího parku Břeněk Michálek. Spásáním křovin a rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pratuři pomohou vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní a luční ptáky.

"Byli uspáni při nakládání v Milovicích, na samotný transport nákladním autem byli už probuzeni. Samotná cesta trvala asi hodinu a půl. Vyběhli a schovali se ve vyšší vegetaci, potřebují čas na to, aby si zvykli. Nyní jsou v centrální části Ptačího parku v samostatné ohradě bez koní," řekl ČTK Michálek.

Pratuři budou zpočátku v ohrazené pastvině, postupně by měli začít sdílet společný prostor s divokými koňmi, kteří spásají Josefovské louky od ledna 2018. "Za dva až tři týdny, až si zvyknou, budou (jalovice) dány dohromady s koňmi," řekl ČTK Michálek. Ochranáři neočekávají problémy s adaptací praturů na nové místo.

"Nabídka potravy je tam pestrá, je to přesně to, co by jim mělo vyhovovat," uvedl Michálek.

Ptačí park Josefovské louky o rozloze asi 80 hektarů vzniká od roku 2006. Páteří parku je sto let starý závlahový systém Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Ochranáři louky s pomocí stovek dárců vykupují a budují na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých, uvedli zástupci rezervace. Návštěvníci v lokalitě najdou informační cedule, naučnou stezku, pozorovatelnu či odpočívadla.