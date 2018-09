Praha - Přátelé a spolupracovníci zpěváka Pavla Bobka si dnes společně připomněli jeho nedožité 81. narozeniny. Ve vyprodaném pásmu v pražském Divadle Bez zábradlí zazpívali hity "gentlemana české country" Marie Rottrová nebo Petr Janda, historky o Bobkovi přidali v předtočených příspěvcích herec Petr Nárožný a architektka Eva Jiřičná. Kolegové na zpěváka vzpomínali jako na čestného člověka s nevšedním smyslem pro humor i jako na interpreta, který si pečlivě hlídal kvalitu textů svých písní.

Za mikrofonem se postupně vystřídali třeba Robert Křesťan, Pavlína Jíšová nebo skladatel a právník Petr Ostrouchov, který je Bobkův příbuzný. Rottrová zazpívala slavný duet S tím bláznem si nic nezačínej, který nahrála právě s Bobkem. Od Křesťana zazněla mimo jiné píseň Pojď stoupat jako dým, o níž textař Vladimír Poštulka prozradil, že v originále je o kouření marihuany, což prý komunistický cenzor zřejmě netušil.

Nárožný na dálku zavzpomínal na dobu, kdy s Bobkem pracovali ve Sdružení velkovýkrmen. Podle něj byl zpěvák velmi hravý. Herec popsal například situaci, kdy Bobek předváděl v kanceláři nosorožce tak vehementně, že poničil její vybavení.

Současný ředitel Knihovny Václava Havla Michal Žantovský, který Bobkovi vytvořil některé texty, zase na jevišti zmínil, že spolu psali kroniky v italštině, ačkoliv ani jeden z nich italsky nemluvil. "Zachoval si tvář a páteř, nikdy se nepodbízel populární hudbě a úřadům, které ji schvalovaly," řekl o svém dlouholetém kamarádovi. I proto podle něj posluchači věřili tomu, co Bobek zpíval.

Koncertní pocta nabídla také projekci snímků, na nichž Bobka zachytil fotograf Alan Pajer. Zpěváky doprovázela kapela Druhá tráva, s níž Bobek spolupracoval. V závěru si všichni účinkující zazpívali společně s publikem největší Bobkův hit Veď mě dál, cesto má.

Bobek vystudoval architekturu, jeho spolužákem byl vedle Jiřičné například i Jan Kaplický. Začátkem 60. let hostoval v řadě bigbeatových skupin, v letech 1963 až 1965 byl zpěvákem skupiny Olympic a od roku 1966 vystupoval s Country Beatem Jiřího Brabce. O rok později se stal stálým členem divadla Semafor, kde působil 23 let. První singl mu vyšel v roce 1964, premiérové album s názvem Veď mě dál, cesto má o 11 let později.

Jako jeden z prvních v Československu zpíval a propagoval rokenrol, nejprve v angličtině, následně s českými texty. K tomu, aby začal zpívat česky, jej prý v Semaforu přesvědčil Jiří Grossmann, který mu otextoval hit Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát. Zlomovým bylo pro Bobka setkání se zpěvákem Johnny Cashem, s nímž si společně zazpíval na jeho pražském koncertě.

V březnu roku 2013 vstoupil Bobek do Dvorany slávy hudebních cen Anděl a v listopadu téhož roku zemřel ve věku 76 let po dlouhém boji s těžkou nemocí.