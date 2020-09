Prasečina největšího kalibru, řekl Kolář o opakované penaltě

Herning (Dánsko) - Pořádnou frustraci cítil po vyřazení z Ligy mistrů brankář fotbalistů Slavie Ondřej Kolář. Pražané po úvodní domácí remíze 0:0 prohráli v odvetě s Midtjyllandem 1:4. Za stavu 1:1 Kolář chytil Kabovu penaltu, sudí Damir Skomina však nechal po zásahu videorozhodčího pokutový kop opakovat, neboť gólman hostů nezůstal stát na čáře. Z druhé šance se tentokrát Alexander Scholz nemýlil.

"Bude to v nás asi hodně dlouho. Dneska jsme si zasloužili tady postoupit a bohužel jsme o to přišli takovým sporným momentem, což nechápu, jak se na takové úrovni může vůbec stát," řekl Kolář v rozhovoru pro O2 TV.

"Teď jsem zpětně viděl, jak jsem stál na penaltě, byl jsem oběma nohama na lajně. To je prasečina největšího kalibru, co se tady stalo. Ve mně to bude osobně strašně dlouho," uvedl pětadvacetiletý odchovanec Liberce.

Po rozhodnutí o opakování penalty se Skominou marně debatoval. "Říkal mi, ať mlčím, že z VARu jasně řekli, že jsem byl skoro celý krok ven z lajny. 'Bóřovi' (Bořilovi) dal žlutou kartu za to, že remcal. Nechtěl to vůbec řešit," prohlásil Kolář.

"Nechápu, že na takové úrovni rozhodčí takového kalibru je líný dojít 50 metrů na video a podívat se na to sám, protože tohle je fakt ostuda. Běžně si nestěžuju na rozhodčí, ale na takové úrovni by se měl jít podívat a sám si na to říct svůj názor," konstatoval český reprezentant.

Žádné pochopení pro verdikt rozhodčích neměl ani kapitán Jan Bořil. "Je to hrůza, co se stalo. Ani nevím, co mám všechno říkat, protože to, co s námi dneska provedli, je neskutečné. Pochopili jsme všichni moc dobře, že se hraje o velké peníze," řekl slávistický bek.

"Vůbec jsem nečekal, že se tohle za takového stavu může stát. Pro mě je to hrůza. Za mě jednoznačná (křivda). Za takového stavu si dovolí tohleto, tak to klobouček," uvedl Bořil.

Podle Koláře rozhodující moment se Slavií nezamává. "Věřím, že ne, že jsme dost silné mužstvo na to, abychom se s tímhle poprali. Bude to v nás určitě dlouho. Všichni jsme věděli, o co hrajeme, chtěli jsme se do Ligy mistrů dostat, byli jsme tomu strašně blízko, ale bohužel takovýmhle prasorozhodčím se to nepodařilo," prohlásil Kolář.

Mrzel ho úvodní gól dánského celku, při němž ho Kaba po Mabilově centru předskočil a srovnal. "Čekal jsem, že se na to dostanu dřív, že to před ním tečnu nebo vyboxuju. Věděl jsem, kde je jejich síla, snažil jsem se klukům pomoct chodit na každý centr, protože měli výškovou převahu. Kaba byl obrovský, silný, snažil jsem se na každý centr jít. Bohužel tady se mi to vymstilo, přeskočil mě a kladivem to dal do brány," vysvětlil Kolář.

Pražany, kteří si základní skupinu Ligu mistrů zahráli v minulé sezoně, čeká Evropská liga. "V současné době nemůžu říct, že je to dobrá náplast. Liga mistrů je něco jiného než Evropa. Jsme vůbec rádi, že nějaká pohárová utkání budeme mít. Všechny nás to mrzí, protože jsme tomu byli strašně blízko," uvedl Kolář.