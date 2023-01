Prasečí mor potvrdila laboratoř u dalších dvou uhynulých prasat na Frýdlantsku

Nové Město pod Smrkem (Liberecko) - Prasečí mor potvrdila laboratoř u dalších dvou uhynulých divokých prasat nalezených na Frýdlantsku. V pondělí je našli v blízkosti Nového Města pod Smrkem na Liberecku, jedno v katastrálním území Ludvíkov a druhé v oblasti Lázní Libverda, řekl dnes ČTK ředitel Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Roman Šebesta. Oba nálezy spadají do takzvaného pásma infekce, rozšiřovat ho ale zatím podle něj veterináři nebudou.

Kvůli riziku nákazy africkým morem platí přísná opatření zhruba na 200 kilometrech čtverečních ve Frýdlantském výběžku. V této oblasti je zakázán lov divokých prasat, krmení zvířat, omezený je i pohyb lidí v přírodě. Území, na které se opatření vztahují, sahá po celém obvodu státní hranice ve Frýdlantském výběžku a dál směrem k městu Raspenava. Na jednu stranu od Raspenavy je území ohraničeno Dětřichovem, na druhou stranu Hejnicemi. Cílem opatření je minimalizovat šíření nákazy a zabránit zavlečení moru do domácích a komerčních chovů.

Pásmo infekce vyhlásili veterináři po nálezu uhynulého divočáka u Jindřichovic pod Smrkem, který byl loni 1. prosince pozitivně testován na africký mor prasat. Pozitivní případy jsou tak už tři a nákaza se podle Šebesty posunula k jižní hranici pásma blíž směrem k Liberci. "Pásmo zatím necháme v té podobě, v jaké je to nyní, hranici bychom posouvali jen v případě, pokud by nám to přeskočilo do toho nárazníkového pásma," dodal ředitel krajské veterinární správy.

Nárazníkové, takzvané uzavřené pásmo I, vymezila veterinární správa před Vánoci, navazuje na pásmo infekce a zahrnuje 65 katastrálních území o celkové výměře 531 kilometrů čtverečních. V tomto území mohou lovit prasata jen předem vyškolení lovci. Do oblasti spadá kromě jiného i Jablonec nad Nisou, kde v prosinci zahájili odlov přemnožených divokých prasat, která obtěžují obyvatele města. Naháňky spojené s odlovem nejsou podle Šebesty v rozporu s nařízením. "Provádět je ale musí proškolení lovci," upozornil.

Podle odborníků je virus afrického moru prasat velice odolný, a to i vůči nízkým teplotám, například v mraženém mase může přežívat i několik let. Pro člověka ani psa nákaza nebezpečná není. "I člověk nebo pes, který přijde do infikovaného prostředí, se ale může stát přenašečem nákazy," řekl Šebesta. I proto se mohou v pásmu infekce lidé v lesích pohybovat jen po vyznačených cestách a je zakázané pouštět v lese psy na volno.

Největším zdrojem nákazy jsou uhynulé kusy divokých prasat, myslivci je v pásmu infekce intenzivně vyhledávají. Za každý nalezený kus dostanou 3000 korun.