Pramenům budou po více než 10 letech odblokovány účty díky státní půjčce

Prameny (Chebsko) - Zadlužené obci Prameny na Chebsku se podařilo získat návratnou bezúročnou finanční výpomoc 33,7 milionu korun od ministerstva financí na vyplacení zbývajících dluhů. Obec tedy splatí veškeré pohledávky vůči soukromému věřiteli, díky tomu se jí po více než deseti letech podaří odblokovat obecní účty a může tak znovu hospodařit, řekla dnes ČTK starostka Michala Málková (ANO).

"V lednu podalo zastupitelstvo žádost o finanční výpomoc ministerstvu financí, protože jsme splňovali podmínky, které nám ministerstvo dalo, a to uzavřená dohoda s věřitelem a bezdlužnost u státu," řekla Málková. "A včera (ve čtvrtek) jsme obdrželi vyjádření, že nám finanční výpomoc poskytnou a peníze už jsou na účtě," dodala starostka.

Obec tedy v nejbližší době splatí exekuci 26 milionů korun společnosti Real Aspekt, která postupně skoupila od věřitelů veškeré pohledávky vůči obci. Zbývající část dá na dluhy, které má obec u stejného soukromého věřitele, ty ale nebyly vymáhány exekučně, uvedla starostka. "Ukončí se exekuce, odblokují se pozemky a budeme moci fungovat v běžném režimu jako normální obce," řekla Málková.

Půjčku od ministerstva financí bude obec ročně splácet ve výši 800.000 korun, a to až do roku 2062. Obec přitom do loňského roku platila 1,3 milionu korun jen na úrocích z dluhů exekutorovi, uvedla Málková.

Podle starostky bude moci obec opět žádat o dotace. Prioritou je nyní oprava čističky vod a kanalizace, kterou bude chtít vedení obce uhradit právě z dotací. Obec nyní hospodaří i s penězi ze sbírky, kterou vyhlásilo Sdružení místních samosprávy ČR a při které se vybralo 2,8 milionu korun. Do budoucna bude chtít obec získat zpět i budovu radnice, o kterou přišla kvůli dluhům v dražbách.

Firma Real Aspekt ruského podnikatele Dmitrije Vajnera již od obce před časem odkoupila pozemky s osmi vrty s minerálními prameny. Firma tehdy nabídla o 2,4 milionu více než druhá nabídka společnosti Mattoni 1873, pozemky se tedy prodaly za 22,4 milionu korun. Podle starostky společnost ruského podnikatele od roku 2014 deklaruje svůj záměr v obci, a to postavit tam lázeňský dům a domov pro seniory.

Prameny, ve kterých žije asi 106 obyvatel, ještě před několika lety dlužily přes 120 milionů. Počátky potíží s vysokým zadlužením se datují do začátku 90. let minulého století a souvisejí s velkorysými plány tehdejšího vedení. Chtělo využít zdejší vydatné prameny minerálních vod, tehdejší záměr ale zablokovali ochranáři. Ještě v roce 2012, kdy nastoupila současná starostka Málková, dluhy obce činily 95 milionů. Kvůli dluhům byla obec několik let zcela bez zastupitelstva, chyběly peníze na základní obslužnost. V předchozím volebním období se tam zastupitelstvo třikrát rozpadlo.