Praktik bude mít podle Vojtěcha informaci o svém nakaženém

Praha - Od pondělí by měli mít praktičtí lékaři informace z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) o svých pacientech nakažených novým typem koronaviru. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud se museli spolehnout na ústní sdělení pacienta, které si nemohli ověřit, což kritizoval například předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj lékaři potřebují informace přímo od hygieniků.

"Mělo by to být spuštěno od 21. září, kdy automaticky napojíme praktické lékaře na ISIN, kde jsou soustřeďována veškerá data o počtech případů, nakažených a podobně. Praktickému lékaři by skrze tento systém měla data chodit," uvedl ministr.

Šonka v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že praktický lékař rozhoduje o karanténě, což je správní rozhodnutí s jasnými pravidly, pouze na základě sdělení pacienta. Dlouhodobě je to podle něj neakceptovatelné.

Praktičtí lékaři v současné době nemají žádnou kontrolu nad tím, co hygiena nařídila. Musí pacientovi věřit. Podle Šonky je to různé v jednotlivých krajích podle toho, jak hygienici stíhají. Někdy podle něj zavolají, někdy pošlou e-mail. Ve valné většině ale mají praktičtí lékaři informaci o nařízeném postupu jen od pacienta. Kvůli tomu někdy nevědí, od kterého data karanténu vystavit nebo kdy ji ukončit a poslat pacienta na testy.

Systém ISIN spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Kromě dat o covidu-19 shromažďuje dlouhodobě i data o ostatních přenosných nemocech, například žloutence, tuberkulóze nebo nemocí od klíšťat.