Praktici dostanou tento týden méně vakcíny Moderna, než čekali

Praha - Do ordinací praktických lékařů dorazí tento týden místo slíbených 50.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna jen 37.000 dávek. Víc jí totiž bude třeba na druhé dávky v očkovacích centrech, řekl dnes na tiskové konferenci předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden přislíbil, že v květnu a červnu dostanou praktici všechnu Modernu, přijít jí má 454.000 dávek.

Dnes očekávané stanovisko České vakcinologické společnosti, která zřejmě navrhne nepodávat vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca lidem mladším 50 let, podle praktických lékařů zkomplikuje vakcinaci v jejich ordinacích, protože od jiných výrobců k nim zatím téměř nesměřují.

Praktičtí lékaři podali 507.000 dávek vakcíny, v Česku jich bylo ve všech očkovacích centrech a ordinacích aplikováno téměř 4,4 milionu. Většina z těch v ordinacích, přes 333.000, bylo vakcíny od AstraZeneca. Vakcíny Moderna zatím podali 97.000 dávek, vakcíny Johnson & Johnson 22.000. V lednu a únoru se do ordinací dostalo také 33.000 dávek od firem Pfizer a BioNTech.

"Na začátku jsme deklarovali, že naše denní kapacita je 50.000 dávek. Očkovali jsme tak prakticky jenom dva týdny. Myslím, že potenciál praktických lékařů se nevyužil," dodal Šonka. Sdružení dlouhodobě kritizuje to, že většina krajských koordinátorů upřednostňuje dodávky do očkovacích center.

Tento týden dostane podle něj vakcínu od Johnson & Johnson jen 384 ordinací a Modernu 188 ordinací. Celkově jich zájem očkovat mělo přes 3600. "Distributor si rovnou polovinu rezervuje na druhou dávku," uvedl. Původně bylo tento týden slíbeno 50.000 dávek do ordinací a 20.000 do očkovacích center.

Šonka také uvedl, že dnes zasedá výbor České vakcinologické společnosti, který má navrhnout věkové omezení pro podávání vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson. U AstraZeneky to podle Šonky problém nebude, protože jí do Česka přichází málo a v květnu a červnu dodávky padnou hlavně na druhé dávky. Vakcíny Johnson & Johnson má ale v květnu a červnu přijít do Česka velké množství.

"Omezením věku se skupina výrazně zúží. Je zcela evidentní, že pokud chceme očkování udržet v ordinacích praktických lékařů, tak musíme do ordinací dostat i vakcínu Pfizer," dodal Šonka. Není podle něj reálné, aby centra byla v provozu i příští rok pro přeočkování. To by mohlo umožnit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), že tuto vakcínu je možno skladovat i v běžné ledničce až měsíc.

Dosud bylo právě skladování vakcíny Pfizer/BioNTech v hluboce zmrazeném stavu a její velká balení 950 dávek najednou největší komplikací očkování v ordinacích. Podle Šonky ale ministerstvo nyní i tam, kde by vakcíny bylo dost, její předání do ordinací zakázalo. "Nerozumím tomu, když se někde nabízí kapacita, nemocnice má volnou vakcínu a nemá s tím problémy ani kraj, proč by to mělo ministerstvo blokovat," řekl. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Podle dat o očkování zdravotníci podali od konce loňského prosince téměř 4,4 milionu dávek, většinu dodala firma Pfizer/BioNTech. Alespoň jednu dávku dostalo skoro 37 procent populace starší 16 let, dokončené očkování má zhruba 13 procent obyvatel.