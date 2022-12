Prahu po silvestru uklidí stovka lidí a 30 strojů, začnou v 03:00 ráno

Praha - Hlavní město očekává v letošním roce živé oslavy nového roku 2023. Technická správa komunikací (TSK) proto plánuje po silvestrovské noci zapojit do úklidu stovku pracovníků a třicítku strojů. ČTK to dnes sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Úklid začne v centru v 03:00 ráno a v dalších částech metropole nejpozději o tři hodiny později.

"Pokud to bude technicky možné, začnou stroje uklízet na Václavském náměstí, Hradčanském náměstí a na dalších klíčových místech ve tři hodiny ráno," uvedla Lišková. Pokud nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v 10:00 a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do 14:00. Pokud by nasněžilo, může se úklid protáhnout až o 48 hodin, dodala mluvčí.

TSK se při úklidu zaměří především na Václavské a Staroměstské náměstí, okolí Karlova mostu, Malou Stranu, Nerudovu ulici a Hradčanské náměstí, kde bývají oslavy v ulicích nejvíc bujaré. "V centru Prahy také bude rozmístěno 11 kontejnerů, a to pět na Václavském náměstí, dva na Staroměstském náměstí a po jednom na Křižovnickém náměstí, v Havelské a Mostecké ulici a na Malostranském náměstí," sdělila mluvčí.

TSK na pravém břehu Vltavy uklidí plochu 150.000 metrů čtverečních, na levém břehu to bude 41.000 metrů čtverečních, uvedla Lišková.

V centru metropole bývají tradičně nejbouřlivější oslavy. V posledních dvou letech jejich podobu ovlivnila koronavirová epidemie i zákaz používání pyrotechniky. Novoroční ohňostroj vedení města již nepořádá, dříve jej nahrazovalo takzvaným videomappingem. Letos nebude ani ten. Zároveň Praha před dvěma lety zpřísnila pravidla pro používání zábavní pyrotechniky - rachejtle si lidé podle vyhlášky neodpálí v památkové rezervaci, přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení.