Prahou vyrazil studentský průvod, festival Pražský majáles vyvrcholí v Letňanech

Praha - Pražský studentský majáles dnes dopoledne zahájil pestrobarevný průvod, který vyrazil z nároží mezi ulicemi Jungmannova, Vodičkova a Lazarská. Přibližně dvě stovky studentů doprovázejí alegorické vozy, na nichž vystupují jako zástupci škol hudebníci Sofian, Dorian, Grey256 a skupiny Jelen a IneKafe. Akci otevřelo slavnostní pokácení májky a přestřižení majálesové pásky za přítomnosti starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09). Zástupci škol během průvodu představují osm nových kandidátů na krále a královnu letošního majáles.

Studentský průvod za asistence policie míří na Strossmayerovo náměstí, majáles pokračuje po 13:00 na letišti v Letňanech. Hudební program na třech pódiích po 13:00 zahájí koncert Ewy Farne, Paulie Garanda a skupiny NeverGoOut. V programu naplánovaném do nočních hodin dále vystoupí Tomáš Klus, Viktor Sheen, No Name, Kryštof, Vypsaná fixa, Horkýže slíže a další. Uskuteční se rovněž tzv. afterparty, kde budou korunováni král a královna majálesu.

Část studentů, kteří nesouhlasí s komerčním pojetím dnešní akce, se sejde 1. května v prostorách Kampusu Hybernská, kde se bude podesáté konat Studentský majáles.

Majáles se konají i v dalších městech. Jejich tradice sahá až do 15. století a už tehdy byla jejich součástí studentská recese. Tradice v Česku ochabovala po druhé světové válce, postupně se obnovovala po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964 a o rok později se králem majálesu stal americký beatnický básník Allen Ginsberg. Tradice přerušená normalizací byla obnovena v roce 1990.