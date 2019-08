Prahou prošly tisíce lidí; na Hrad donesly ústavu

Mikuláš Minář z iniciativy Milion chvilek pro demokracii 21. srpna 2019 na Hradčanském náměstí v Praze trhá Ústavu ČR na protest proti jednání prezidenta Miloše Zemana. Iniciativa uspořádala pochod k připomenutí vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a násilného potlačení protiokupačních demonstrací o rok později. Účastníci průvodu se sešli na Václavském náměstí, odtud se vydali ulicí Politických vězňů přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Hradčanské náměstí.

Praha - Prahou prošly tisíce lidí k připomínce obětí 21. srpna 1969. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek pro demokracii jich bylo zhruba 10.000. U sídla KSČM nechali rakev se jmény pěti zastřelených a jejich siluety namalované na zemi. Na Hrad pak donesli Ústavu ČR, kterou podle nich prezident porušuje. Už před tím na shromáždění na Václavském náměstí po 18:00 pamětníci vzpomínali na okamžiky před 50 lety, které znamenaly "zlomení páteře národa", a varovali před vzestupem KSČM, jejíž předseda Vojtěch Filip dnes jednal v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem.

Pořadatel pochodu Mikuláš Minář ČTK řekl, že akce se zúčastnilo na deset tisíc lidí. Na Václavském náměstí jich na zahajovacím shromáždění bylo k pěti tisícům, cestou se přidávali další. Podle policie byl pochod klidný, ale přinesl komplikace v dopravě. Původně měla akce skončit v 20:15. Na Hradčanském náměstí, kam konec průvodu dorazil krátce před 21:00, Minář připomenul spor o výměnu ministra kultury, kterou blokoval prezident Miloš Zeman.

Video: Lidé si dnes připomínali oběti srpna 1969

21.08.2019, 21:30, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Přinesli jsme vědomí historických souvislostí, smutek, vzdor, vděčnost, naději a odhodlání. A taky Ústavu ČR," uvedl Minář a citoval ve spojitosti s aktuálním sporem článek o tom, že prezident má jmenovat člena vlády.

Prezident, který až dnes po třech měsících pře avizoval schůzku a předběžný souhlas s nominantem ČSSD Lubomírem Zaorálkem, podle Mináře hrubě porušuje ústavu, nerespektuje výsledky voleb a rozděluje společnost. Stejně jako před sídlem KSČM pak demonstranti obkreslovali mezi Hradem a sochou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka svoje stopy, aby byl vidět jejich počet. Minář je vyzval, aby tak učinili "čelem k Masarykovi a zády k Zemanovi".

Před budovu KSČM namalovali účastníci pochodu obrysy obětí 1969

Rakev se jmény obětí protestů roku 1969 položili dnes v podvečer účastníci pietního pochodu organizovaného spolkem Milion chvilek pro demokracii před vrata sídla KSČM v ulici Politických vězňů. Na zem namalovali siluety mrtvých. V ulici pak po minutách ticha zanechali také křídou namalované obrysy svých nohou, aby bylo vidět, kolik demonstrantů přišlo. Předseda KSČM Vojtěch Filip na to reagoval slovy o neustálém přepisování faktů, současná KSČM vznikla až v roce 1990, odstřihl stranu od historie.

Video: Před budovu KSČM namalovali účastníci pochodu obrysy obětí 1969

21.08.2019, 22:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Protestující, kterých před budou prošlo v téměř hodinu trvajícím proudu mezi čtyřmi a pěti tisíci, volali na místě piety "Zrádci". Na zemi vedle obrysů nohou, nechávali i nápisy, například připomínku tehdejší Státní bezpečnosti - "estébáci" - nebo "rudá špína" či "Táhněte do Ruska i se Zemanem".

"Komunistická strana Čech a Moravy vznikla na ustavujícím sjezdu v roce 1990 a registrovaná byla v listopadu 1990. Má za sebou třicetiletou historii, ve které prokázala, že má nejen respekt k ústavě, ale také své pevné místo na politické scéně," řekl Filip ČTK i na kritiku, podle které ho dnes v Lánech neměl přijímat prezident Miloš Zeman. O protestu nebyl Filip podle svých slov předem informován. Poznamenal, že pokud má někdo nějaký názor, měl by ho vyjadřovat kulturním způsobem.

Vrata budovy, ve které KSČM sídlí, byla zavřena a už předem je hlídala policie. Novinářům policisté řekli, že pokud demonstranti použijí omyvatelné barvy, nebudou zasahovat. K malování Milion chvilek využil křídy. Mluvčí pražské policie Jan Daněk ČTK řekl, že akce se uskutečnila v klidu, až na dopravní komplikace, které způsobila délka průvodu. Většina účastníků pochodu se totiž zastavila u sídla KSČM, aby tam vyjádřila svůj názor. Celý pochod tak měl zpoždění oproti původnímu scénáři.

Milion chvilek na Václavském náměstí připomíná demonstrace 1969

Oběti demonstrací ze srpna roku 1969 dnes na Václavském náměstí připomenulo shromáždění pořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii. Upomínky, po které následuje pochod na Hradčanské náměstí v čele s pětice figurantů symbolizujících oběti, se účastnilo podle společného odhadu policie a pořadatelů čtyři až pět tisíc lidí. Na noc z 21. na 22. srpna roku 1969 mezi dalšími vzpomínala tehdejší lékařka Nemocnice Na Františku Jana Kulhánková, musela tehdy vystavit dokumenty dvěma mladým mužům zastřeleným milicionáři. Oficiálně tyto činy nebyly nikdy vyšetřeny.

Krvavé potlačení protestních akcí pořádaných na den přesně rok po zahájení okupace tehdejšího Československa sovětskými vojsky znamenalo podle dalšího z řečníků zlomení páteře národa, následovalo 20 let takzvané normalizace. "Doba otevřela dveře lidem jako je Andrej Babiš," spojil další z řečníků nedávnou historii s kritikou premiéra Andreje Babiše, který čelí podezření ze spolupráce s StB. Někdejší redaktorka Kamila Moučková pak připomenula, že prezident Miloš Zeman dnes v Lánech přijal předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. "Komunisti po třiceti letech radí vládě, jsou všude, je to nebezpečné. Nenechme si to líbit," uvedla.

Připomínky roku 1969 se dnes večer konaly nejenom v Praze, ale i v dalších městech. Podle Mináře se přidalo 92 obcí. Iniciativa chtěla připomenout 50 let staré události, kdy se na první výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy konaly občanské protesty. Rozehnaly je československé bezpečnostní složky. Zákrok si tehdy vyžádal podle nových informací sedm mrtvých a mnoho zraněných.

Milion chvilek pro demokracii letos uspořádal sérii demonstrací za nezávislost justice a proti Babišovi. Poslední akce se stala největší demonstrací po listopadu 1989. Další velkou demonstraci na pražské Letné spolek plánuje na 16. listopadu, tedy den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. Pořadatelé akcí například vyčítají prezidentu Zemanovi, že záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny nebo porušuje ústavu. Kritizují také podporu vlády od komunistů nebo střet zájmů, ve kterém je podle nich premiér Babiš.