Praha - Tříkrálový průvod, který připomíná konec Vánoc a chce upozornit na charitativní sbírku, prošel dnes za velké pozornosti kolemjdoucích centrem Prahy. Postavy oděné jako starozákonní mudrci prošly městem na velbloudech přes Karlův most na Staré Město. Na Staroměstském náměstí předali králové podle biblické legendy své dary nově narozenému Ježíškovi.

Akci pořádala Arcidiecézní charita Praha stejně jako Tříkrálovou sbírku, kterou pomáhá sociálně slabým lidem. Koledníkům dnes v kostele sv. Tomáše před zahájením průvodu požehnal kardinál Dominik Duka. Po krátké bohoslužbě se lidé shromáždili na Malostranském náměstí, kde se přidaly desítky dalších čekajících na průvod. Kostýmovaní mudrcové vyšplhali po štaflích na veliká zvířata doprovázená ošetřovateli a po 15:00 se průvod vydal Mosteckou ulicí k turisty zaplněnému Karlovu mostu. S několika zastávkami a stále přibývajícími účastníky se kolem 16:00 průvod čítající stovky lidí přes úzkou Karlovu ulici dostal až na Staroměstské náměstí.

Již v kostele Duka stejně jako tamní augustiniánský kněz Juan Provecho, který pochází ze Španělska, připomněli, že podoba dnešní tříkrálové slavnosti má původ právě v této zemi. Praha ale také má co říci ke třem králům, uvedl Duka. "Ti mudrcové, mágové se neřídili kometou, řídili se hvězdou. A byl to Jan Kepler, který zde na dvoře Rudolfa II. vykonával úřad astronoma, astrologa, matematika. Řekl: v době narození Krista to nemohla být kometa, to musela být konjunkce Jupitera se Saturnem," uvedl pražský arcibiskup a citoval další historické prameny, které příchod Krista měly zvěstovat.

Připomněl také, že v některých zemích jako ve Španělsku či Itálii dostávají děti dárky až dnes, na den, který se v církvi slaví jako den Zjevení páně. "Protože tři králové přinesli dárky tomu děťátku. Těm nejmenším bych chtěl říci: pamatujte si, že ten největší dárek, který jste dostali, je vaše maminka a váš tatínek," řekl.

V celé zemi se v rámci sbírky vydává do ulic měst a obcí více než 14.000 kolednických skupinek, což je přibližně 50.000 dobrovolníků. Loni se při ní vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun.

Výtěžek sbírky podpoří projekty Charity, letos například materiální a potravinovou pomoc nejchudším lidem v Česku, Poradnu Magdala a její pomoc obětem násilí, vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim, ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze nebo provoz nemocnice v Ugandě. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi.