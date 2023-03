Prahou projela spanilá jízda motorkářů na podporu Petra Pavla

Praha - Prahou dnes projela více než stovka motorkářů při příležitosti inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Akci pořádalo dealerství Harley-Davidson Praha. Na akci byli zváni jezdci na motocyklech všech značek. Pavel je znám jako aktivní motorkář, už dříve řekl, že jezdit na motocyklu plánuje i během svého prezidentství. Minulý týden přijel na svém stroji na zahájení pražského veletrhu Motocykl.

Motorkáři se na akci sjížděli od 10:00, na jízdu vyrazili o hodinu později. Jaroslav Vavřina z dealerství Harley-Davidson Praha ČTK řekl, že akci pořádali proto, že Pavla podporovali po celou dobu trvání jeho předvolební kampaně. "Chtěli jsme ho jako prezidenta a to přání se nám vyplnilo," řekl. Lidé z pražského Harleye se podíleli i například na sběru podpisů pro Pavlovu kandidaturu.

Trasa jízdy vedla z Výstaviště na magistrálu, po které se motorkáři vydali přes Václavské náměstí do Žitné ulice. Pokračovali po nábřeží a přes Mánesův most vyjeli Chotkovou ulicí do ulice Mariánské hradby, která vede kolem Pražského hradu. Jejich jízda skončila na Strahově.