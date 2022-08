Prahou dnes prošli účastníci středoevropského skautského jamboree

Praha - Stovky skautů a skautek ze středoevropských zemí i dalších regionů se odpoledne vydaly průvodem z pražského Výstaviště na Letnou. Pochod v krojích byl jednou z akcí Středoevropského jamboree, jehož se účastní v české metropoli zhruba 1200 dospívajících skautů z 23 zemí světa. Na organizaci akce se podílel tým 250 dospělých dobrovolníků.

Účastníci průvodu nesli s sebou vlajky, heraldické znaky či transparenty ukazující, z které země či oblasti do Prahy dorazili. K vidění byly například vlajky České republiky, Itálie, Rumunska, Izraele či Slovenska. Cestou přes Stromovku a Letnou skauti zpívali, hráli na hudební nástroje a zdravili kolemjdoucí. Zazněla třeba píseň We Will Rock You od skupiny Queen, skauti z Česka pak zpívali píseň Dělání od dua tvůrců Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka či Mezi horami z repertoáru kapely Čechomor. Na Letné si nakonec účastníci udělali společnou fotografii a kolem 17:00 se začali rozcházet.

Patnáctý ročník Středoevropského jamboree začal 2. srpna a potrvá do pátku. Účastníci našli zázemí v areálu pražského Výstaviště, kde vyrostlo velké stanové tábořiště.

Akce pro skauty a skautky od 14 do 17 let letos nese jméno po řecké bohyni duhy Iris, což má podle zástupců organizace odkazovat na rozmanitost světa a jeho obyvatel a oslavovat skauting.

V Praze pro ně organizátoři připravili sportovní, kulturní a vzdělávací program s cílem seznámit se, poznat nové přátele, kulturu, gastronomii, zvyky i skauting v jiných zemích. Skauti se také v hlavním městě zapojili do dobrovolnické činnosti.

Středoevropské jamboree se v Praze koná po 25 letech. Tehdy skauti tábořili u vodní nádrže Džbán v Praze 6. V Česku se poslední jamboree konalo v roce 2014 v Doksech. Společné setkání skautů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se vždy v jedné z těchto zemí koná pravidelně od roku 1997. Navazují na podobný sraz skautů s názvem Tábory slovanských skautů, který se konal v roce 1931. Ve Stromovce tehdy tábořilo asi 15.000 lidí.

Junák - český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 15 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o 75 procent na zhruba 73.000. Skauting je nejpočetnějším hnutím pro mladé i na světě. Hlásí se k němu 60 milionů lidí ve 216 zemích.