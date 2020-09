Praha zvažuje ve školách povinnost mít roušky i při vyučování

Praha - Vedení Prahy bude ve čtvrtek ráno jednat s hygieniky o zavedení dalších opatření proti šíření koronaviru ve školách. Jednou z možností je nošení roušek i při vyučování. Na dotaz ČTK to dnes sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ČTK řekl, že opatření by mohlo být dlouhodobé. Nyní je v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách mimo třídy, tedy na chodbách či toaletách. Vyjádření ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové ČTK shání.

"V Praze v současné době zvažujeme další kroky, které by pomohly řešit stávající situaci s výrazným nárůstem případů nemoci covid-19 ve školských zařízeních, a to jak mezi studenty, tak pedagogy. Nošení roušek ve školních učebnách se v tuto chvíli zdá být jedním z možných opatření. O tomto opatření budeme diskutovat zítra před jednáním zastupitelstva s ředitelkou pražské hygienické stanice Zdeňkou Jágrovou," napsal Hřib.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Černý řekl, že podle Jágrové je zavedení roušek v pražských školách i při výuce pravděpodobné. "V té souvislosti jsme se bavili o tom, jak dlouho by to mohlo trvat, a ona mi řekla, že to vypadá na delší dobu," řekl Černý.

Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v neděli uvedl, že by se v případě základních škol mělo dělat vše pro to, aby se udržela prezenční výuka. S ohledem na epidemickou situaci by byl pro to, aby se roušky nosily i ve třídách po dobu alespoň jednoho až dvou měsíců. Některé školy už toto opatření zavedly. V celém Jihočeském kraji budou od pondělí nosit roušky v učebnách žáci druhých stupňů základních škol a studenti středních a vysokých škol.

Praha je epidemií nejhůře postiženým regionem v Česku. V hlavním městě přibylo v úterý rekordních 372 nových potvrzených případů koronaviru. Pondělní maximum tak bylo překonáno o 84 případů. Od začátku epidemie se v Praze nakazilo 7731 lidí.