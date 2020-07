Praha zvažuje kvůli pandemii zdražení jízdného v MHD

Praha - Vedení Prahy zvažuje opatření v MHD zmírňující dopady pandemie koronaviru. Mezi uvažovanými kroky je zdražení jízdného, omezení jeho poskytování zdarma nebo úprava tras a počtu spojů. Roční kupon by mohl podle serveru E15.cz zdražit z nynějších 3650 korun na zhruba 5500 Kč. Proti zdražování MHD je opozice, koaliční strany zatím definitivně rozhodnuty nejsou. V souvislosti se zdražením jízdného by se mohla zvýšit i cena parkovného. Finanční propad v MHD kvůli koronaviru očekává město až dvě miliardy korun a propad městských peněz až 12 miliard Kč.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) uvedl, že město hledá řešení a úspory v různých variantách a scénářích. Podle informací ČTK je mezi opatřeními kromě zvýšení jízdného například posunutí věku, od kdy má cestující jízdné zdarma. Nyní je to 65 let. Zrušit by se mohlo také jízdné zdarma pro studenty a zůstalo by pouze pro děti. Ve hře je i takzvaná optimalizace MHD, tedy úprava tras a počtu spojů.

Náměstek ale dnes nechtěl žádné z opatření komentovat. "V současné chvíli není na ničem koaliční shoda, proto nechci zveřejňovat a ani komentovat jakékoliv pracovní návrhy. Diskutujeme všechna možná opatření, jak se vypořádat s následky pandemie koronaviru," řekl ČTK. K prvním dohodám by podle něho mohlo dojít v srpnu. Kdy by případně mohlo jízdné zdražit, není jasné.

Koaliční Piráti a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) požadují před případným zdražením nejdříve změnu fungování a financování dopravního podniku (DPP). "Piráti požadují zejména vnitřní úspory v DPP. Podnik je v gesci Prahy Sobě, Piráti zde mají pouze dva hlasy v dozorčí radě. Zásadním požadavkem v diskusi o jízdném, která stále ještě probíhá, je pro Piráty zprůhlednění a kontrola hospodaření v DPP," uvedl Mahrik. Podle předsedy dopravního výboru magistrátu Pavla Richtera (TOP 09) budou zdražení jízdného zastupitelé Spojených sil projednávat. "Nicméně důležitá je změna financování a fungování DPP," řekl.

Proti záměru zdražit se staví opoziční ANO a plán se nelíbí ani ODS. "Pro rozvoj města platí pozitivní motivace. Chci-li nalákat řidiče do MHD, musím ji zatraktivnit. V případě aut dochází k omezováním a nyní koalice plánuje negativní krok i v MHD. Namísto zatraktivnění jde opačným směrem," řekl předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher. "Současná magistrátní koalice se asi rozhodla připravit Pražany o zbytek jejich peněz," dodala předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které mají v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. V opozici jsou ODS a ANO.

Vývoj ceny ročního jízdného v pražské MHD:

do roku 1990 780 1991 až 1992 1100 1993 1700 1994 až 1995 2200 1996 až 1997 2700 1998 až 1999 3400 2000 až 2005 3800 2006 až 2007 4150 2008 až červen 2015 4750 od července 2015 3650