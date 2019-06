Praha zruší stanoviště pro vozy taxi označená jako Fair Place

Praha - Pražský magistrát zruší vyznačená stanoviště pro vozy taxislužby označená cedulkou Fair Place. Důvodem je nízký zájem o jejich pronájem a nástup mobilních aplikací proměňujících způsob objednávání taxi. Z 29 stanovišť je jich pronajato pět. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednají pražští radní. Místa se správci začala Praha zavádět v roce 2002 a o pět let později je označila cedulemi ve tvaru ruky se zdviženým palcem a nápisem Fair place. Smlouvy se správci uzavřela Technická správa komunikací (TSK), která ty zbývající nyní vypoví.

Z celkového počtu 29 míst se správci byla ve 22 případech ze strany správce smlouva bez udání důvodu ukončena. Ve dvou případech skončila platnost smlouvy a nikdo další o místa neprojevil zájem. Městu postupně zbyla pětice správcovských stanovišť s ročním výnosem asi 3,4 milionu korun. "Není o ně zájem (správcovská místa) a ti, co o ně zájem mají, často nepodnikají čestně," napsal na svém facebookovém profilu náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podle dokumentu, který projednají radní, bude přínosem zrušení stanovišť, že se uvolní místa pro jiné využití, navíc změna si nevyžádá nijaké zvláštní náklady. Na místa už pak nebudou muset dohlížet strážníci, kteří tak budou moc být i na jiných místech. Naopak jako nevýhodu dokument uvádí kromě finanční ztráty, že přibude vozů taxi v běžném provozu.

Vliv na nezájem ze strany správců či řidičů taxi má také rozvoj mobilních aplikací. "Postupným nástupem mobilních aplikací... dochází k pozvolnému útlumu významu stanovišť taxislužby, o čemž svědčí i prokazatelný nezájem ze strany řidičů taxislužby o oprávnění k jejich užívání," píše se v dokumentu.

Radní by měli v pondělí ve svém usnesení zadat Institut plánování a rozvoje (IPR) za úkol, aby vypracoval návrh, jak uvolněná místa v budoucnu využít. Koncepce by měla být hotova do letošního 31. srpna.

Město původně nabídlo k pronájmu 45 stanovišť taxislužby. Pro naprostý nezájem jich bylo 16 převedeno jako stanoviště bez správce a zbývajících 29 bylo pronajato za celkem 12,3 milionu korun ročně. Z nich postupně odešlo zmíněných 22 správců a dalším dvěma skončily smlouvy.