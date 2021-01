Praha získala přístup do registračního systému k očkování

Ilustrační foto - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se obléká do ochranného oděvu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kam 27. října 2020 nastoupil jako dobrovolník. Pracovat bude na oddělení přijímající pacienty s podezřením nákazy nemocí covid-19, ale zatím čekající na výsledky testu. Do nemocnice bude chodit následujících 14 dnů ve svém volném čase a funkci primátora to prý neovlivní. Lékaři, kteří svou praxi nevykonávají, což je případ i Hřiba, budou pracovat společně se zkušeným lékařem. ČTK/Šimánek Vít