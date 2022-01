Praha zdraží pronájmy pro natáčení filmů na veřejných prostranstvích

Praha - Pražský magistrát od příštího roku zvýší nájemné, které účtuje filmařům za natáčení na veřejných prostranstvích. Na dvojnásobek se nájemné zvedne na Staroměstském a Václavském náměstí a na Karlově mostě. U natáčení v jiných lokalitách se cena zvýší u záborů nad 300 metrů čtverečních, a to v památkové rezervaci z deseti na 15 korun a ve zbytku metropole z pěti na 7,5 koruny za metr čtvereční a den.

Na Staroměstském náměstí dosud filmaři platili podle pravidel schválených v roce 2003 za započatý natáčecí den 90.000 korun, nyní to bude dvojnásobek. Stejně tak na Václavském náměstí se sazba zdvojnásobí z 50 na 100 korun za metr a den, za parkovací místa pro natáčení v domech na náměstí město cenu zvýší z deseti na 20 korun za metr plochy.

Na Karlově mostě nyní natáčení stojí běžnou taxu pro památkovou rezervaci ve výši deset korun za metr a den, k tomu filmaři platí Praze 1 paušální poplatek 250.000 korun za den. Od příštího roku vedení města cenu stanovilo na 250.000 korun za den, k tomu zůstane zachován poplatek městské části. Firmy tak celkem za den natáčení na mostě zaplatí půl milionu korun, dalších 100 korun za metr a den si připlatí za zábory pro přípravné a odklízecí práce.

Ve zbytku metropole se ceny o polovinu zvednou jen u záborů nad 300 metrů čtverečních, u menších zůstanou na stávající hodnotě deset korun za metr a den v památkové rezervaci a pět korun mimo ni. V případě natáčení dokumentů s pohyblivým záborem do pěti metrů čtverečních bude cena v celé Praze 2000 korun za metr a den. Filmaři kromě uvedených sazeb platí také běžné poplatky za užívání veřejného prostranství.

Česká metropole je u zahraničních filmařů poměrně populární. Loni se na různých místech v centru města natáčel snímek The Gray Man z produkce Netflixu, což přineslo řadu uzavírek a dopravních omezení. V Praze se loni objevil i herec Adam Sandler, který natáčel celovečerní film Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech (Spaceman of Bohemia). V metropoli se loni točil také historický film Chevalier, seriál společnostI Amazon Prime Hunters a do Prahy se vrátil i Orlando Bloom na natáčení druhé řady seriálu Carnival Row z produkce Amazonu. Dříve se v Praze točily například akční thrillery Mission: Impossible a Bournova identita, komiksový Hellboy nebo bondovka Casino Royale.

Zájem zahraničních štábů o české služby či lokace je velký navzdory tomu, že Česká republika poskytuje pobídku, která je jednou z nejnižších v Evropě, pouze 20 procent. Filmové pobídky přesto přinášejí ročně zemi miliardy korun, za loňský rok by to podle dřívějších odhadů Státního fondu kinematografie mohlo být přibližně 7,5 miliardy korun.

Letos vyplácení pobídek komplikuje rozpočtové provizorium. Kinematografický fond kvůli tomu pozastavil příjem žádostí o registraci filmových pobídek. Provizorium by mělo podle ministerstva financí trvat do konce března.