Praha zavádí roušky v lékárnách, na Kutnohorsku opatření končí

Praha - V Praze bude od pondělí platit povinnost nosit roušku i v nepobytových zdravotnických zařízeních, například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. V Libereckém a Ústeckém kraji platí povinné nošení roušek při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení či lékáren již ode dneška. V Moravskoslezském kraji se naproti tomu dnes opatření rozvolňují. Od dnešní půlnoci pak končí zbylá mimořádná opatření na Kutnohorsku, odvolán dnes byl např. zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory. V celém Česku budou od soboty roušky povinné na vnitřních hromadných akcích s počtem účastníků nad 100.

V Praze budou od pondělí povinné roušky i v lékárnách a u lékaře

V hlavním městě bude od pondělí platit povinnost zakrytí úst a nosu v nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. Dosud povinnost platila jen v nemocnicích. Novinářům to řekli zástupci vedení magistrátu a krajské hygienické stanice. Kromě toho město zřídí odběrové místo v centru a nabídne bydlení lidem, kterým bude nařízena karanténa a kteří ji z objektivních důvodů nebudou moci strávit doma. Na podzim by mohla být také obnovena povinnost nosit roušky v celé MHD.

"Situace v Praze není úplně růžová, ale není žádný důvod k tomu, abychom podlehli nějakým stresům," řekla šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Na plicní ventilaci je podle ní jeden pacient, většina pacientů je bez příznaků nebo s lehkými příznaky a většinou jsou nemocní mladí lidé. U asi 40 procent nakažených nicméně podle ní není možné dohledat původ nákazy. Právě to je důvod k rozšíření povinnosti nosit roušky na všechna zdravotnická zařízení. Má to také napomoci k tomu, aby se lidé nebáli chodit k lékaři například na preventivní prohlídky, řekla.

Podle údajů hygieniků ve čtvrtek za 24 hodin přibylo 52 nových případů koronaviru, což byl největší přírůstek v metropoli od první půlky dubna. Za nárůstem je mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. Od začátku epidemie se podle hygieniků v metropoli nakazilo 2743 lidí.

Jágrová dodala, že další opatření pravděpodobně přijdou na řadu na podzim, kdy se epidemiologové obávají druhé vlny epidemie. Ve druhé polovině září by tak mohla začít znovu platit povinnost nosit roušky i v povrchové MHD, nejenom v metru, nebo pro obyvatele domovů důchodců a dalších sociálních zařízení. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu doplnil, že i když nyní z důvodu vyšších teplot v tramvajích a autobusech lidé roušky nosit nemusí, měli by tak činit ve všech případech, kdy je to možné. Dodal, že opět začíná váznout komunikace s ministerstvem zdravotnictví a v pondělí se k tomu sejdou hejtmani.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že odběrová místa pro testování na covid-19 jsou nyní zejména na okrajích města, což může být problém pro turisty. "Máme v plánu zřídit přímo v centru města odběrové místo, kam by turisté mohli přijít a nechat se otestovat," řekl. Mělo by podle něj být v provozu od příštího týdne. Dodal, že po otestování by testovaný měl znát výsledek do 12 hodin. V případě dražší varianty je podle něj možné vzorek vyhodnotit i do jedné hodiny.

Náměstek dále řekl, že město zajistí ubytování pro cizince nebo i Pražany, kterým bude nařízena karanténa a nebudou ji moci z objektivních důvodů strávit doma. "Bude to buď zdarma, ale za mírný poplatek," řekl. Kapacita by měla být asi 40 osob. Zaměstnavatelé by se podle něj měli zamyslet, jak na přítomnost covidu-19 reagovat, ale město pro ně zatím plošná opatření zavádět nebude. Radní Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že magistrát je v případě potřeby připraven znovu aktivovat linku určenou pro seniory a zapojit tisíce dobrovolníků. Dodala, že ochranných pomůcek a dezinfekce je dostatečná zásoba.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek v reakci na stále rostoucí počet nakažených řekl, že od půlnoci z dneška na sobotu bude povinné nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, zatímco nyní činí 1000 lidí. I ministr řekl, že zatím není ohrožena riziková skupina lidí nad 65 let, ale řada menších ohnisek nákazy může vést ke komunitnímu šíření.

Na Kutnohorsku končí mimořádná opatření kvůli koronaviru

Na Kutnohorsku od půlnoci na sobotu končí zbylá mimořádná opatření kvůli zvýšenému výskytu případů nákazy koronavirem. Odvolán je například zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory. Důvodem je zlepšující se situace, řekl ČTK starosta Josef Viktora (ANO) po dnešním jednání krizového štábu města.

Poukázal na to, že další nakažení nepřibývají. "Jsme už několik dní na nule. Naopak se lidé uzdravují," uvedl starosta. Pokud jde o režim v nemocnicích, záleží podle Viktory na zařízeních, jak si ho nastaví.

Mimořádná opatření na Kutnohorsku byla zavedena před dvěma týdny kvůli ohnisku v Církvici, před týdnem ale byla zmírněna. Lidé už od minulého pátku nemusejí například nosit roušku do vnitřních veřejných prostor.

Koronavirus se objevil počátkem měsíce v církvické pobočce firmy HR Partner CZE, její provoz byl uzavřen. Původně bylo nakažených 13, pak začali přibývat další. Onemocněli také tři lidé na kutnohorském pracovišti firmy Foxconn.

Viktora ale upozornil, že na Kutnohorsku začnou od soboty podobně jako v jiných okresech platit nová celoplošná opatření. Povinné bude nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s více než stovkou účastníků, včetně nočních klubů. Od pondělí bude kapacita těchto akcí omezena ze současné tisícovky lidí na polovinu.

V Ústí n. L. lidé začali nosit roušky do ambulancí a dalších míst

Ještě před dnešní sedmou hodinou ráno vstupovali pacienti do ústecké polikliniky bez nasazených roušek či jiného zakrytí úst a nosu, od 7:00 měli ochranné prostředky všichni lidé i zákazníci lékárny. Na místě to zjistila ČTK. Úderem 7:00 jsou totiž v Ústeckém kraji opět povinné roušky v ambulancích například praktických lékařů, v sociálních zařízeních a lékárnách. O zavedení ústenek rozhodla krajská hygiena kvůli většímu nárůstu nakažených covidem-19 v posledních dnech.

Ve zdravotním středisku v ústecké čtvrti Krásné Březno lidé roušky většinou neměli. Podle zjištění ČTK se před možnou nákazou chránili hlavně starší lidé, někteří měli kromě roušek nasazené také ochranné rukavice.

Podle Michala Z. by se mělo nošení roušek zavést i v městské hromadné dopravě či v obchodech. "Je to prostě nutné kvůli starým lidem a mě osobně to nijak neobtěžuje," řekl ČTK. Naopak Klára B. se domnívá, že v létě jsou roušky na obtíž. "Byla jsem v nemocnici půl hodiny, stačilo mi to," řekla ČTK pacientka.

V centru krajského města i prostředcích MHD přibývají jednotlivci, kteří si chrání ústa i nos. V obchodech začínají lidé opět nosit jednorázové rukavice.

Koronavirus se objevil také u jednoho z hráčů A-týmu hokejového klubu HC Verva Litvínov. "Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje dnes nařídila karanténu celému A-týmu HC Verva Litvínov a části zaměstnanců klubu, kteří byli v kontaktu s A-týmem. Všechny nyní čeká testování na přítomnost koronaviru covid-19," uvedli ve čtvrtek zástupci klubu na facebookových stránkách.

V Ústeckém kraji je podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví 624 potvrzených případů nákazy koronavirem, to je o sedm více než ve čtvrtek.

V Libereckém kraji jsou povinné roušky u lékaře i v lékárnách

V Libereckém kraji jsou od rána znovu povinné roušky nejen v nemocnicích, ale ve všech zdravotnických zařízeních včetně čekáren a ordinací. Potřebují je také lidé při nákupu v lékárnách i návštěvě vybraných sociálních zařízení. Nařízením reagovali hygienici na růst počtu nových případů nákazy koronavirem zejména na Jablonecku a v Jablonci nad Nisou. Podle údajů ministerstva zdravotnictví (MZCR) přibylo v kraji od minulého pátku 33 nových případů.

Zatímco v červnu výrazně přibylo nakažených v krajském městě v souvislosti se zahraničními pracovníky v průmyslových podnicích a na ubytovnách, v červenci přibývá případů hlavně na Jablonecku. Podle krajské epidemioložky Jany Prattingerové se tam nákaza šíří hlavně mezi českým obyvatelstvem. Za posledních sedm dnů připadá na Jablonecku méně než 19 případů onemocnění na 100.000 obyvatel, horší je v Česku situace na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, na Vysočině, ale také v Praze.

S šířením nákazy na Jablonecku přibylo podle Prattingerové hygienikům práce při trasování kontaktů nemocných. "Kontaktů, které jsou vysledovány, a které pak musí na vyšetření, jsou desítky ... Jedna pozitivní osoba má třeba 80 kontaktů a nejsou to jen kontakty pracovní, ale jsou to i kontakty z volného času," řekla Prattingerová. I proto výrazně narostl počet testovaných. Od minulého pátku nařídili hygienici a praktičtí lékaři v kraji testování více než 1300 lidí, jen za čtvrtek jich bylo přes 350. I proto otevřeli dnes v kraji druhé odběrové místo pro indikované případy v jablonecké nemocnici.

První případ onemocnění novým koronavirem potvrdily testy v Libereckém kraji 10. března. Hygienici nechali od začátku pandemie v kraji otestovat 13.548 lidí. Testy zatím prokázaly onemocnění u 366 lidí, většina se ale uzdravila. Nemocných je aktuálně 105, průběh onemocnění je většinou lehký.

V červenci přibylo v kraji podle hygieniků 79 nových případů covidu-19, nejvíc - 38 na Jablonecku, 30 potvrzených případů je na Liberecku, sedm lidí onemocnělo v červenci na Českolipsku a čtyři na Semilsku. V karanténě nařízené hygieniky nebo praktickými lékaři je v kraji aktuálně 188 lidí.

V Moravskoslezském kraji přibylo 47 lidí s koronavirem

V Moravskoslezském kraji přibylo dle dat z chytré karantény 47 lidí s koronavirem. Přírůstek je nižší než ve čtvrtek, kdy představoval 73 nově nemocných. Celkem v regionu od počátku pandemie onemocnělo covidem-19 už 4254 lidí, ve čtvrtek jich bylo 4207. Vyplývá to z grafů chytré karantény, jež ráno zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Dnes se v regionu uvolnila část zpřísněných protiepidemických opatření, které hygienici kvůli zhoršující se situaci zavedli před týdnem. Nejvíce změny pocítí lidé na Bruntálsku.

"Včerejší den (čtvrtek) byl ve znamení poklesu nových pozitivně testovaných. Nejsme největším podílníkem na celkových číslech v ČR. Při počtu provedených testů u nás oproti ostatním je to dobrá zpráva. Dodržujme poslední opatření, je to jediná cesta, jak to dále zlepšit," komentoval zveřejněné grafy Vondrák.

Z grafů rovněž vyplývá, že vzrostl počet pacientů v nemocnicích a to na 54 hospitalizovaných. Počet zemřelých se zvýšil o jednoho na 75.

Od dnešních 06:00 platí v regionu zmírněná protiepidemická opatření, rozvolnění je největší na Bruntálsku, které má minimum nakažených. Lidé tam znovu mohou chodit ve vnitřních prostorách i MHD bez roušek, nosit je musí jen do zdravotnických a sociálních zařízení. Není tam omezen provoz restaurací, koupališť a dalších sportovišť. V dalších okresech nutnost nosit roušky v budovách i dopravě zůstává v platnosti. Časově je omezen provoz restaurací a barů, které smí fungovat do půlnoci a na umělé koupaliště nemůže více než 500 osob. Mohou se ale znovu konat venkovní akce do 1000 osob, podmínkou je s výjimkou Bruntálska nošení roušky.

Na Bruntálsku ale stávající rozvolnění už od následujících dnů zpřísní nová plošná nařízení ministerstva zdravotnictví. Zatímco dnes může na vnitřní akci zavítat ještě 1000 osob a mohou být bez roušky, od soboty, pokud počet návštěvníků překročí stovku, musí mít znovu roušky. Od pondělí se pak navíc limit sníží na 500 osob.

Data a údaje o nemocných se z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 3887 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají provedeno epidemiologické šetření. Statistika, kterou ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu k dnešku udává 4266 nemocných od počátku pandemie.