Praha zapůjčí Slovanskou epopej na pět let do Moravského Krumlova

Praha - Praha zapůjčí Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Obrazy tam budou umístěny pět let. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Důvodem přesunu je chybějící prostor v Praze, kde by mohla být epopej trvale vystavena. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od 50. let až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města odvezlo. V několikahodinové diskusi postup navržený vedením Prahy kritizovali opoziční zastupitelé, kteří zároveň navrhli, aby byla plátna dočasně na zámku na Zbraslavi. Schváleno to nebylo.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

"Prověřovala jsem od listopadu 2018 stav epopeje, jejíž část byla vystavena v Praze a druhá v Brně. Bylo jasné, že je nutné mít plán, co s ní dál. Tento návrh řeší pouze dočasné umístění, ale pro nás je samozřejmě zásadní, kde bude nastálo. To bude v Praze a bude splňovat podmínky autora, technické podmínky a tak dále," řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Podle Třeštíkové vybralo vedení města variantu přesunu kvůli tomu, že umožňuje vystavit obrazy v co nejkratší lhůtě. Vystaveny by měly být v polovině příštího roku. Nyní Praha začne jednat s Krumlovem o smlouvě. Následně se bude 8. listopadu konat workshop, který prověří všechny možnosti trvalého umístění v Praze.

Na dnešním jednání zastupitelů starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) řekl, že obyvatelé města si obrazy oblíbili a vzali je za své. Město zároveň zámek opravuje a chce v něm vybudovat galerii. "Na zámku bude epopej prezentována uceleně a jednotně a magistrátu nevzniknou žádné náklady," řekl Třetina.

Stěhování obrazů kritizoval koaliční zastupitel a předseda kulturního výboru magistrátu Jan Wolf (KDU-ČSL). Cyklus obrazů má podle něj hodnotu pět až deset miliard korun. "Město si nemůže dovolit hazardovat s kulturní památkou," řekl. Upozornil na to, že rozhodnutí může ovlivnit soudní spor o vlastnictví mezi městem a příbuzným malíře Johnem Muchou v neprospěch Prahy.

Stěhování se naopak zastal primátor Zdeněk Hřib (Piráti) "Praha je matka měst a mně přijde, že někteří z vás ten vztah vnímají jako krkavčí. Naším zájmem je rovnoměrný rozvoj krajů, když k němu nedojde, budeme muset řešit mnohem více problémů," řekl. Umístění v Krumlově podpořil i předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09). "Pro nás by mělo být hlavním kritériem, aby umělecké dílo bylo vystaveno," řekl.

Předsedkyně opozičních zastupitelů ODS Alexandra Udženija řekla, že Hřib by naopak měl dělat vše pro to, aby zůstala plátna v Praze.

Wolf následně apeloval na pražský patriotismus a vyzval k ochraně pražské památky. "Buďme Pražané s velkým P, a ne Pražané s malým p," řekl. Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) řekl, že symbolem současné koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil bude přestěhování epopeje.

Zastupitelé se dohadovali rovněž o vhodnosti umístění pláten v zámku na Zbraslavi, což navrhla opozice, ale zastupitelé to zamítli. Někteří zastupitelé upozornili na riziko povodní na Zbraslavi. Wolf společně se zástupcem majitelů zámku řekl, že při katastrofální povodni v roce 2002 byla voda pouze ve sklepě a obrazům nehrozí nebezpečí. Navíc zámek čeká vybudování ochrany proti pětisetleté vodě.