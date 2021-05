Praha zaplatí více za rekonstrukci Václavského náměstí

Praha - Praha zaplatí firmě Hochtief o 23 milionů korun více za rekonstrukci spodní části Václavského náměstí, která se v důsledku změn v původním projektu prodražila. Kromě toho město také připravuje stavbu tramvajových kolejí na náměstí, která by měla stát dalších 85 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který schválili radní. Stavební práce začaly loni a původně měly stát asi 330 milionů korun.

Vedení města schválilo dodatek k původní smlouvě, který se týká menších úprav projektu za zmíněných 23 milionů korun. Náměstek primátor Adam Scheinherr (Praha Sobě) vysvětlil, že vícenáklady vznikly zejména tím, že se město po odporu některých obyvatel rozhodlo nekácet stávající stromy, což vyvolalo nutnost upravit podzemní rozvody sítí.

Náměstek dodal, že více peněz bude stát také vybudování zavlažování stromů dešťovou vodou z retenční nádrže, které magistrát zvolil na základě zpracované studie. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) dodal, že zůstane zachováno asi 30 stromů a 48 jich přibude. Zároveň město počítá s tím, že stávající stromy bude stejně nutné postupně vyměnit. "Bude připraven plán, jak stromy poté, co dožijí, třeba po pěti kusech nahradit," řekl Hlaváček.

Největším plánovaným nákladem navíc má být stavba slepých kolejí, které by měly v budoucnu navázat na ty, které jsou plánované v horní části náměstí od Vinohradské k Vodičkově ulici, kde má být zprovozněna pravidelná trať. Podle Scheinherr je výhodné je postavit nyní při rekonstrukci, než kvůli nim v budoucnu náměstí znovu rozkopat. Na připravovanou trať nad Vodičkovou by měly být napojeny při plánované rekonstrukci horní části náměstí. Náměstek dodal, že koleje ve spodní části by mohly sloužit například pro historické jízdy nebo by tam mohla stát muzejní tramvaj.

V případě kolejí radní zatím neschválili rozšíření smlouvy se stavební firmou o jejich stavbu, ale souhlasili s navýšením peněz na investici v městském rozpočtu o 85 milionů korun. Scheinherr řekl, že nyní se dokončuje projekt stavby kolejí, o kterém magistrát jedná s Prahou 1. "Věřím, že shodu nalézáme," řekl. Stavbu ještě čeká samostatné schválení.

Hlaváček dodal, že jednání s Prahou 1 trochu zkomplikovala studie, podle které by výhledově mohly tramvaje jezdit po Národní třídě a na Příkopě, ale to je podle něj pouze idea určená k dalším diskuzím. "Určitě je před námi debata trvající deset, patnáct let," řekl. Dodal, že tramvaje v ulicích tzv. hradebního korza, kopírujícího původní staroměstské hradby, by musely být pravděpodobně jinak technicky řešené a menší než ty užívané v běžném provozu.

Rekonstrukce části náměstí od Můstku k ústí Vodičkovy začala loni v dubnu a podle původního harmonogramu má být dokončena letos. Jejím základem je projekt od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects, který vznikl už v roce 2005.