Praha - Vedení hlavního města zamýšlí do konce ledna jmenovat takzvaného nočního starostu, který bude mít na starosti noční život v Praze. Zároveň bude jmenován také tým jeho spolupracovníků. ČTK to dnes v rozhovoru řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Důvodem zřízení funkce jsou problémy s hlukem v centru města, který způsobují bary a restaurace a rovněž opilí lidé, zejména turisté. Zřízením nočního starosty se město inspirovalo v zahraničí.

"Ustavení nočního starosty neznamená boj s nočním životem. Chápu zároveň obyvatele v centru, že by rádi měli po 22:00 ticho, ale to je nereálný stav. My musíme vybalancovat soukromý a veřejný zájem," řekla Třeštíková.

Noční starosta a jeho tým budou sbírat informace od obyvatel, radnice první městské části, ale i firem a majitelů barů a restaurací. Zároveň bude v kontaktu s nočním starostou například v Amsterodamu, kde tuto funkci minulosti zřídili. Následně začne starosta se svým týmem navrhovat konkrétní kroky, které by město mohlo učinit.

Současné vedení města podle radní nechystá opatření typu takzvaného antikonfliktního týmu, který v minulém volebním období v ulicích centra napomínal hosty restaurací. Tým zřídila radnice Prahy 1. "Máme městskou policii a nebudeme suplovat její práci," řekla Třeštíková.

Kromě nočního starosty město uvažuje také pozici informačního ombudsmana, který by vyřizoval žádosti o informace v rámci svobodného přístupu k nim. Záměr měli pražští radní projednat v pondělí, ale rozhodnutí odložili.

Praha v minulosti měla například ombudsmana pro zeleň, který fungoval ještě za vlády někdejšího primátora Pavla Béma (ODS). Tehdy měl na starosti vyřešit podněty obyvatel týkající se zeleně a úklidu, k tomu byla na magistrátu dokonce zřízena bezplatná telefonní linka. Funkce byla postupem času zrušena.