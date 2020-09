Praha zakáže herní automaty a VLT, zmizet mají do tří let

Praha - V Praze začne platit zákaz tzv. technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů. Vyhlášku, která to stanovuje, schválili zastupitelé. Začne platit v lednu, automaty by však měly zmizet do tří let s tím, jak jim budou končit licence. Podobu vyhlášky kritizovali zástupci opozičních ODS a ANO. Podle nich bude znamenat výpadek příjmů a může mít opačný efekt než zamýšlené omezení hazardu.

Základním principem vyhlášky je povolit tzv. živou hru v městských částech, které si nezvolí nulovou toleranci, a zakázat technické hry na celém území. Z 57 městských částí jich 41 zvolilo úplný zákaz hazardu, několik radnic neúspěšně požadovalo stanovení výjimek ze zákazu pro vybrané podniky. To podle radní Hany Marvanové (za STAN) není možné z hlediska soutěžního práva.

Zákaz automatů povede podle Marvanové k vymizení podniků, které sice jsou registrovány jako kasina s živou hrou, ale ta je zastoupena pouze záměrně neatraktivními hrami, jež nikdo nehraje, například koly štěstí nebo stoly na kostky. Takových podniků je ze 101 kasin, která jsou nyní v Praze povolena, podle radní většina.

Důvodem vyhlášky je podle Marvanové kromě škodlivosti technických her také fakt, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řeší stížnosti provozovatelů na nynější vyhlášku, která stanovuje seznam míst, kde kasina mohou být. Podle radní již úřad v případě Ostravy rozhodl, že jde o porušení hospodářské soutěže, a udělil pokutu.

Městské části Praha 1, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 a Zličín chtěly do vyhlášky zanést seznam míst, pro něž by zákaz technických her neplatil. Marvanová dnes uvedla, že by sama za ideální považovala stanovení seznamu podniků, který by zachoval jen skutečná kasina hotelového typu, ale to jde proti stanovisku ÚOHS. Ten podle radní výjimky nevylučuje, ale požaduje stanovení objektivních kritérií pro jejich udělování. Marvanová řekla, že se požadavkům radnic pokoušela vyhovět, ale podniky navržené pro výjimky žádným objektivním kritériím neodpovídaly. "Nemohu předložit vyhlášku, která by odporovala soutěžnímu právu," shrnula radní.

Podobu vyhlášky kritizovala opozice, diskuse trvala čtyři a půl hodiny. "Některým z nás přijde, že je špatně připravená a že původní záměr, tedy snížení počtu kasin, tam prostě není," uvedl šéf klubu ANO Patrik Nacher. Mezi argumenty, které zástupci ANO a ODS přednesli, patřilo to, že se zákazem automatů začnou vznikat kasina hned za Prahou nebo že provozovatelé budou přicházet se způsoby, jak zákaz obejít.

Plošné povolení živé hry podle zástupců opozice také vezme městským částem i magistrátu možnost kontrolovat, kde kasina - byť bez automatů - vzniknou. Kritizovali také fakt, že Marvanová nepředložila písemné vyjádření ÚOHS. Na návrh radního Jana Chabra (TOP 09) musí ještě rada vyhlášku před nabytím platnosti v lednu s antimonopolním úřadem projednat a získat jeho stanovisko, podle kterého by bylo ještě možné vyhlášku upravit.

Diskuse se vedla také o finančních dopadech. Město loni získalo od státu z hazardní daně asi 769,5 milionu korun, z toho zhruba 422,3 milionu z technických her. Magistrát polovinu z této částky rozděluje mezi městské části podle počtu obyvatel, zbytek si ponechává. Peníze musí jít ze zákona na podporu sportu, kultury, školství a sociální oblasti. Podle Marvanové bude magistrát městským částem ztrátu kompenzovat.

Město však o peníze reálně přijde, což vyvolalo další kritiku. Členové opozice upozorňovali na nynější ekonomickou situaci v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) nicméně výpadky nenastanou ihned, ale až za tři roky. V té době by již podle něj měly peníze nahradit rostoucí příjmy magistrátu, případně úspory.

Příjmy Prahy z podílu na dani z hazardních her:

2016 936,754.000 2017 843,016.000 2018 690,320.000 2019 769,527.000* 2020 (1-7) 402,077.000**

* z toho z technických her 422,295.000

** z toho z technických her 201,177.000

Radnice, kde má platit úplný zákaz hazardu:

Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 10 Praha 12 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Benice Březiněves Čakovice Dolní Měcholupy Dolní Počernice Dubeč Ďáblice Klánovice Koloděje Kolovraty Křeslice Libuš Lipence Lochkov Lysolaje Nebušice Nedvězí Petrovice Přední Kopanina Řeporyje Satalice Slivenec Suchdol Šeberov Štěrboholy Troja Újezd Velká Chuchle Zbraslav Zličín

Zdroj: MHMP