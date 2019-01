Praha - Praha zahájí letos v létě opravu poškozené terasy u metra C Budějovická. V únoru bude hotový projekt rekonstrukce. Město nyní chystá se všemi vlastníky memorandum o společném postupu při opravách. Novinářům to dnes řekl radní Jan Chabr (TOP 09). Terasa a výstup z metra byly uzavřeny loni v lednu a lidé mířící na polikliniku nebo na radnici Prahy 4 museli pasáž až do října obcházet. Minulé vedení města původně plánovalo terasu zbourat.

Memorandum o spolupráci podepíše magistrát, jeden soukromý vlastník, dopravní podnik (DPP), Česká spořitelna (ČS) a Dům bytové kultury (DBK). "Definovali jsme operace a postupy, které se musí udělat," řekl radní.

Kromě memoranda má také vzniknout v následujících týdnech či měsících smlouva určující vzájemná práva a povinností všech zúčastněných. "Doteď docházelo jen k hádkám, komu terasa patří a kdo za ni nese zodpovědnost. Teď jsme se shodli, že se terasa opraví," řekl Chabr. Hlavní náklady oprav ponese město.

Podstatná část projektové dokumentace oprav terasy bude podle radního hotova do konce února. "A to tak, aby se v létě mohlo začít s opravou. Problém je, že dosud neexistovala ani jasná dokumentace, jak terasa dnes vypadá," řekl Chabr.

Pasáž u jižního výstupu z metra nechala Praha jako její vlastník uzavřít loni 22. ledna. Tři dny před tím byl uzavřen výstup z metra. Magistrát následně přišel s řešením terasu zbourat. Po téměř deseti měsících pak nechalo terasu podepřít vzpěrami, které jsou u východu z metra dosud. Uzavření pasáže se od začátku nelíbilo DBK. S ním město bezvýsledně jednalo o možném odprodeji terasy obchodnímu centru. Proti uzavření se postavila také radnice Prahy 4.