Praha - Hlavní město zahájí první kroky pro přípravu tramvajové trati, která má vést od Národního muzea dolů do poloviny Václavského náměstí. Noví radní dnes na svém druhém zasedání pověřili dopravní podnik, aby začal s přípravnými pracemi pro napojení na stávající trať ve Vinohradské ulici a prověřil možnost rekonstrukce a posílení stropních desek vestibulů metra. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) by trať mohla stát do čtyř let. Zároveň město připravuje další trať od Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice, její příprava však potrvá déle.

"Zadali jsme dopravnímu podniku, aby zahájil přípravné práce na napojení muzejní oázy mezi starou budovou muzea a bývalým Federálním shromážděním na trať v ulici Vinohradská a zároveň prověřil možnosti zesílení stropní desky stanice Muzeum a stanice Můstek," uvedl Scheinherr.

Dále je nutné prověřit polohu výstupů metra tak, aby v budoucnu dobře navazovaly na novou trať. V předstihu je možné také zajistit napojení nových kolejí nejen u Muzea, ale také v přechodu Vodičkovy a Jindřišské ulice. Práce se zároveň budou muset koordinovat se stavbou kolektoru v horní části náměstí, kterou město plánuje spolu s její revitalizací.

O návratu tramvají na Václavské náměstí se diskutuje delší dobu, v minulosti se tomu bránilo například vedení radnice Prahy 1. "Nová trať pomůže ke stabilizaci provozu a umožní rozvoj tramvajových tratí na okraji města neboť současná kapacita v centrálním úseku již neunese více spojů a při sebemenší mimořádnosti dochází k totálnímu kolapsu centrálních křižovatek," uvedl náměstek.

Kromě trati přes náměstí plánuje město i trať kolem hlavního nádraží, která je podle odborníků z hlediska vytvoření alternativní trasy v centru ještě významnější. Tu podle Scheinherra město také připravuje. "Doufáme, že trať přes Václavské náměstí by mohla být postavena do čtyř let a pracujeme i na trati kolem hlavního nádraží, ta je ale ve trošku složitějším stádiu," uvedl náměstek.

Stavbu do Bolzanovy na rozdíl od trasy na náměstí komplikuje, že je kvůli ní třeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím. Podle dokumentu, který v minulosti vytvořil Institut plánování a rozvoje (IPR), by podle první varianty tramvaje z Vinohradské zahnuly do Wilsonovy ulice ke Státní opeře. Následně by trať uhnula přes magistrálu do parku a směřovala před nádraží, odkud by kopírovala magistrálu ke křížení Bolzanovy a U Bulhara. Druhou možností je, že by koleje vedly k opeře po stejné trase jako v prvé variantě, ale potom by nesměřovaly před nádražní halu, ale do Opletalovy ulice a dále na křižovatku s Bolzanovou. Poslední možnost navrhuje vést trať z Vinohradské na Václavské náměstí a potom do Opletalovy a k Bolzanově.