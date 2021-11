Praha vyzvala vládu, aby kompenzovala trhovce, sama je chce podpořit

Praha - Praha chce po státu, aby co nejrychleji schválil kompenzace pro trhovce, kteří kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí vlády nemohou prodávat na vánočních trzích. Zároveň magistrát zvažuje, že odpustí nájemné firmě Taiko, která měla pořádat trhy na Staroměstském náměstí a náměstí Republiky, a uhradí jí náklady na vánoční výzdobu včetně velkého stromu. Město by také mohlo od trhovců vykoupit zboží, například potraviny, které se rychle kazí. Potřebuje však znát podobu státních kompenzací. Novinářům to dnes řekli zástupci magistrátu.

Vláda už kompenzační bonus pro podnikatele schválila. Ve středu by ho měla zrychleně schvalovat Sněmovna. Takzvaný kompenzační bonus pro podnikatele se má týkat osob samostatně výdělečně činných a společníků společností s ručením omezeným, budou moci žádat až o 1000 korun denně. Příspěvek lidem pracujícím na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti bude činit 500 korun denně. Podpora je zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 30 a více procent. Pokud bude předloha schválena, finanční správa bude bonus vyplácet zpětně od 22. listopadu.

Radní Jan Chabr (TOP 09) dnes zrušení trhů na poslední chvíli kritizoval. Nedává podle něj smysl, aby zůstala otevřená obchodní centra, ale ve venkovních stáncích byl prodej vánočního zboží znemožněn. Pro řadu prodejců, kteří o vánočních svátcích prodávají svoje výrobky z celého roku, to podle něj znamená zásadní ekonomické ohrožení. "Myslíme si, že to je flusnutí do tváře všem těmto drobným živnostníků," řekl.

Chabr spolu s dalším pražským radním Vítem Šimralem (Piráti) vyzvali vládu, aby co nejrychleji připravila pro prodejce a provozovatele trhů kompenzace. Chabr dodal, že řada trhovců na menších trzích nyní nebude mít ani prostředky k tomu, aby stánky odklidili.

Město potřebuje podle Šimrala co nejdříve, ideálně ještě dnes, znát podmínky případného státního kompenzačního opatření i proto, aby mohlo stánkaře samo podpořit. "Jednou z variant, které promýšlíme, je možnost odkupu části zboží našimi příspěvkovými organizacemi, tedy hlavně školami, případně pečovatelskými domovy," řekl Šimral. Bez znalosti parametrů kompenzací by však podle něj mohlo město svými kroky prodejcům ohrozit jejich čerpání.

Chabr dodal, že v případě rychle se kazících potravin bude vedení města o možném odkupu jednat v pondělí a bude chtít zapojit i městské části, které řadu menších akcí samy pořádají. Dodal, že zváží také odpuštění nájemného firmě Taiko. Město již před včerejším rozhodnutí vlády o úplném zrušení trhů po dohodě s Taikem zrušilo doprovodný program trhů na Staroměstském náměstí a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Trhy se z důvodu epidemie koronaviru v Praze nekonaly ani loni.

Předseda představenstva firmy Taiko Libor Votruba řekl, že společnost bude stánkařům, se kterými spolupracuje, účtovat jen 20 procent nájemného. Náklady na organizaci letošních trhů bez započtení zboží podle něj byly asi 13 až 14 milionů korun. "Cítíme se jako obětní beránek nějakého populistického rozhodnutí, které vlastně nic neřeší," řekl. "Myslíme si, že vánoční trhy se dají dělat bezpečně, a snažili jsme se pro to udělat maximum," dodal výkonný ředitel firmy Jan Dell.

Zástupci Taika doplnili, že stánky společnost začne ze Staroměstského náměstí odklízet pravděpodobně příští týden. Trhy se tam měly konat od soboty 27. listopadu do 6. ledna 2022. Firma měla letos pořádat i trhy náměstí Republiky. Další se za normálních okolností konají na náměstí Míru, Tylově náměstí a na řadě další místech po celé Praze.